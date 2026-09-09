Леди Гага готовится сменить статус: фанаты заметили странности в личной жизни звезды

09 сентября 2026, 16:07

В Сети обсуждают возможную свадьбу певицы Леди Гаги

Леди Гага (Фото: Instagram* / @ladygaga)

Леди Гага и её жених, предприниматель и инвестор Майкл Полански, снова оказались в центре внимания. Таблоиды заговорили о возможной тайной свадьбе пары — поводом стали длительное отсутствие певицы на публике и её довольно закрытый образ жизни в последние месяцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».