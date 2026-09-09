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Леди Гага готовится сменить статус: фанаты заметили странности в личной жизни звезды

В Сети обсуждают возможную свадьбу певицы Леди Гаги
Леди Гага (Фото: Instagram* / @ladygaga)

Леди Гага и её жених, предприниматель и инвестор Майкл Полански, снова оказались в центре внимания. Таблоиды заговорили о возможной тайной свадьбе пары — поводом стали длительное отсутствие певицы на публике и её довольно закрытый образ жизни в последние месяцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



После завершения тура Mayhem Ball в апреле Гага практически исчезла из светской хроники. Артистка пропустила Met Gala, а одним из последних её публичных появлений стала премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». С тех пор поклонники внимательно следят за любыми намёками на изменения в личной жизни звезды.

В июле Гага вместе с Полански появилась на свадьбе её давнего менеджера Бобби Кэмпбелла в Лос-Анджелесе. При этом сама певица предпочла не привлекать к себе лишнего внимания и не стала выступать на торжестве.

Официальных подтверждений того, что Гага и Полански уже поженились, пока нет. Представители пары также не сообщали о тайной церемонии. Однако поклонники уже вовсю обсуждают возможную свадьбу и надеются однажды увидеть певицу в белом платье.

Софья Метелева

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