Леди Гага готовится сменить статус: фанаты заметили странности в личной жизни звезды
Леди Гага и её жених, предприниматель и инвестор Майкл Полански, снова оказались в центре внимания. Таблоиды заговорили о возможной тайной свадьбе пары — поводом стали длительное отсутствие певицы на публике и её довольно закрытый образ жизни в последние месяцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
После завершения тура Mayhem Ball в апреле Гага практически исчезла из светской хроники. Артистка пропустила Met Gala, а одним из последних её публичных появлений стала премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». С тех пор поклонники внимательно следят за любыми намёками на изменения в личной жизни звезды.
В июле Гага вместе с Полански появилась на свадьбе её давнего менеджера Бобби Кэмпбелла в Лос-Анджелесе. При этом сама певица предпочла не привлекать к себе лишнего внимания и не стала выступать на торжестве.
Официальных подтверждений того, что Гага и Полански уже поженились, пока нет. Представители пары также не сообщали о тайной церемонии. Однако поклонники уже вовсю обсуждают возможную свадьбу и надеются однажды увидеть певицу в белом платье.
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