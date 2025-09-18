Аналитики OneTwoTrip выявили самые экономичные направления на каникулы 2026 года
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых доступных направлений для новогоднего отдыха в 2026 году, где лидером среди российских городов стал Тамбов с общей стоимостью перелета и проживания от 15,2 тыс. рублей, а среди зарубежных — Минск с бюджетом от 31 тыс. рублей.
В Тамбове перелет туда-обратно обойдется в 8,6 тыс. рублей, а проживание в трехзвездочном отеле — около 6,6 тыс. рублей за сутки. Ярославль и Псков заняли второе и третье места с затратами на авиабилеты в 11 тыс. и 11,7 тыс. рублей соответственно, а суточное размещение там оценивается в 5,4 тыс. и 4 тыс. рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные OneTwoTrip.
Среди зарубежных направлений Минск оказался наиболее экономичным: перелет стоит 24 тыс. рублей, а проживание — 7 тыс. рублей в сутки. Астана и Наманган (Узбекистан) с аналогичными показателями по стоимости перелета (27,8 тыс. и 28 тыс. рублей), но разницей в ценах на отели (2,6 тыс. и 10,2 тыс. рублей).
Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что Казань также входит в топ популярных у молодежи направлений благодаря сочетанию экскурсионного туризма и доступности.
