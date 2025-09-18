Аналитики OneTwoTrip выявили самые экономичные направления на каникулы 2026 года

18 сентября 2025, 05:22

Тамбов и Минск возглавили рейтинг бюджетных путешествий на Новый год

Фото: istockphoto/structuresxx

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых доступных направлений для новогоднего отдыха в 2026 году, где лидером среди российских городов стал Тамбов с общей стоимостью перелета и проживания от 15,2 тыс. рублей, а среди зарубежных — Минск с бюджетом от 31 тыс. рублей.