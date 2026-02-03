«Это просто браво!»: внук Аллы Пугачёвой высмеял фейки о личной жизни
Никита Пресняков опроверг слухи о романе с директором своей группы
Внук Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, дал отпор слухам о романе с директором своей музыкальной группы. Об этом сообщает Super.
В личном блоге артист назвал эту информацию полностью вымышленной.
«Какие же СМИшники… Я не могу! Столько всего можно придумать интересного, но приписать директора моей группы в новые девушки… Это просто браво! Гениально! Победа! Очень смешно!» — заявил он.Пресняков подчеркнул, что хотел бы, чтобы прессу больше интересовало его творчество, а не личная жизнь, и попросил не принимать каждую девушку из его сторис за потенциальную возлюбленную.
Напомним, Никита переехал в США в конце сентября 2022 года вместе с супругой Алёной Красновой, обосновавшись на Манхэттене в квартире друзей семьи. По некоторым данным, жильё может принадлежать родственникам. Сейчас Пресняков снимает клипы для других артистов и гастролирует со своей группой.