«Это просто браво!»: внук Аллы Пугачёвой высмеял фейки о личной жизни

Никита Пресняков опроверг слухи о романе с директором своей группы
Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Внук Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, дал отпор слухам о романе с директором своей музыкальной группы. Об этом сообщает Super.



В личном блоге артист назвал эту информацию полностью вымышленной.

«Какие же СМИшники… Я не могу! Столько всего можно придумать интересного, но приписать директора моей группы в новые девушки… Это просто браво! Гениально! Победа! Очень смешно!» — заявил он.
Пресняков подчеркнул, что хотел бы, чтобы прессу больше интересовало его творчество, а не личная жизнь, и попросил не принимать каждую девушку из его сторис за потенциальную возлюбленную.

Напомним, Никита переехал в США в конце сентября 2022 года вместе с супругой Алёной Красновой, обосновавшись на Манхэттене в квартире друзей семьи. По некоторым данным, жильё может принадлежать родственникам. Сейчас Пресняков снимает клипы для других артистов и гастролирует со своей группой.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

