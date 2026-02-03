«Это просто браво!»: внук Аллы Пугачёвой высмеял фейки о личной жизни

03 февраля 2026, 15:32

Никита Пресняков опроверг слухи о романе с директором своей группы

Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Внук Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, дал отпор слухам о романе с директором своей музыкальной группы. Об этом сообщает Super.





В личном блоге артист назвал эту информацию полностью вымышленной.



