«Я стала счастливее»: Евгения Медведева объявила, когда выйдет замуж

11 ноября 2025, 23:18

Фигуристка Евгения Медведева сыграет свадьбу в следующем году

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Фигуристка Евгения Медведева поделилась со StarHit радостной новостью — свадьба состоится уже в следующем году.





Артистка призналась, что чувствует себя абсолютно спокойно и счастливо.





«Я сейчас спокойна, не волнуюсь. Всё хорошо. Всё идёт своим чередом, нет такого, что я на иголках. Я стала счастливее», — рассказала Евгения.