«Я стала счастливее»: Евгения Медведева объявила, когда выйдет замуж

Фигуристка Евгения Медведева сыграет свадьбу в следующем году
Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Фигуристка Евгения Медведева поделилась со StarHit радостной новостью — свадьба состоится уже в следующем году.



Артистка призналась, что чувствует себя абсолютно спокойно и счастливо.

«Я сейчас спокойна, не волнуюсь. Всё хорошо. Всё идёт своим чередом, нет такого, что я на иголках. Я стала счастливее», — рассказала Евгения.
Ранее фигурист Алексей Ягудин публично поздравил Медведеву с помолвкой. На закрытии благотворительного проекта спортсмен не обошёл вниманием кольцо на её руке, а само событие назвал «непонятным, но интригующим».
Софья Метелева

