«Я стала счастливее»: Евгения Медведева объявила, когда выйдет замуж
Фигуристка Евгения Медведева сыграет свадьбу в следующем году
Фигуристка Евгения Медведева поделилась со StarHit радостной новостью — свадьба состоится уже в следующем году.
Артистка призналась, что чувствует себя абсолютно спокойно и счастливо.
«Я сейчас спокойна, не волнуюсь. Всё хорошо. Всё идёт своим чередом, нет такого, что я на иголках. Я стала счастливее», — рассказала Евгения.Ранее фигурист Алексей Ягудин публично поздравил Медведеву с помолвкой. На закрытии благотворительного проекта спортсмен не обошёл вниманием кольцо на её руке, а само событие назвал «непонятным, но интригующим».