22 ноября 2026, 17:05

Певица Юлианна Караулова довольна своими доходами от музыки

Юлианна Караулова (Фото: Instagram* / @yulianna_karaulova)

Юлианна Караулова призналась, что довольна доходами от прослушивания своих песен на музыкальных платформах. Сейчас у певицы более 3,9 миллиона слушателей в месяц, а вместе с аудиторией растут и отчисления за стримы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На премии «Распаковка 2026» артистка вспомнила, что раньше даже популярность песен не гарантировала исполнителям больших заработков. По ее словам, в период до появления стриминговых сервисов несколько ее композиций одновременно находились на верхних строчках чартов, однако выплаты оставались довольно скромными.





«Я всем довольна. Я тот артист, который помнит, когда еще ничего толком не платили. Когда еще не было стриминга, у меня были три песни в топе, мне все друзья говорили: «Ты, наверное, такая богатая», — а я получала в квартал 50 тысяч рублей. При том, что были треки на первых местах. Те цифры, которые мы видим сегодня — это просто вау! Цифры растут из года в год», — поделилась певица.