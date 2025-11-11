«Это работа мечты»: Валя Карнавал высказалась о детском «Голосе»

11 ноября 2025, 21:41

Валя Карнавал призналась, что обожает работу с детьми на шоу

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Блогер и певица Валя Карнавал рассказала Super о своём опыте работы на проекте «Голос. Дети», где она была соведущей Яны Чуриковой.





На вечеринке в честь 24-летия Валя отметила, что участие в шоу стало для неё особенным и вдохновляющим опытом.





«Это работа мечты, потому что дети — они настолько прозрачные, чистые, самобытные и честные. Я получаю колоссальное удовольствие от общения с такими талантливыми, нереальными ребятами. Это замечательно», — поделилась Карнавал.