«Это работа мечты»: Валя Карнавал высказалась о детском «Голосе»
Валя Карнавал призналась, что обожает работу с детьми на шоу
Блогер и певица Валя Карнавал рассказала Super о своём опыте работы на проекте «Голос. Дети», где она была соведущей Яны Чуриковой.
На вечеринке в честь 24-летия Валя отметила, что участие в шоу стало для неё особенным и вдохновляющим опытом.
«Это работа мечты, потому что дети — они настолько прозрачные, чистые, самобытные и честные. Я получаю колоссальное удовольствие от общения с такими талантливыми, нереальными ребятами. Это замечательно», — поделилась Карнавал.Особенно её вдохновляет непосредственность детей. Валя привела пример своей 11-летней племянницы, подчеркнув, что дети чувствуют всё по-настоящему и не притворяются.