«Ужасный торт в кругу семьи»: Валя Карнавал вспомнила детские дни рождения

11 ноября 2025, 20:58

Валя Карнавал рассказала, как отмечала день рождения в детстве

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Сегодня Валя Карнавал празднует 24-летие в компании звёзд шоу-бизнеса и впервые устраивает такую пышную вечеринку.





В интервью Super блогер и певица вспомнила, как отмечала свои дни рождения в детстве.





«Сколько я себя помню, с самого маленького возраста, мой день рождения заканчивался тем, что мы сидели в узком кругу семьи: мама, папа, бабушка, сестра и брат. Отец приносил какой-то супер ужасный торт — я не знаю, где он постоянно такие находил — а на столе были плов и манты», — поделилась Валя.