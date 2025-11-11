«Ужасный торт в кругу семьи»: Валя Карнавал вспомнила детские дни рождения
Валя Карнавал рассказала, как отмечала день рождения в детстве
Сегодня Валя Карнавал празднует 24-летие в компании звёзд шоу-бизнеса и впервые устраивает такую пышную вечеринку.
В интервью Super блогер и певица вспомнила, как отмечала свои дни рождения в детстве.
«Сколько я себя помню, с самого маленького возраста, мой день рождения заканчивался тем, что мы сидели в узком кругу семьи: мама, папа, бабушка, сестра и брат. Отец приносил какой-то супер ужасный торт — я не знаю, где он постоянно такие находил — а на столе были плов и манты», — поделилась Валя.Теперь звезда смогла порадовать своего внутреннего ребёнка, устроив праздник среди знаменитостей, включая мишленовских шефов.