«Это разовая история»: Пресняков сделал неожиданное заявление о возвращении «БиС»
В Санкт-Петербурге сегодня стартовал «Золотой граммофон», и уже на красной дорожке появились первые громкие заявления. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Недавно Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев сообщили о воссоединении дуэта «БиС» — спустя 17 лет после завершения проекта.
Однако Владимир Пресняков, который, по его словам, близко общается с Соколовским, утверждает, что речь идет лишь о разовой акции. Наталья Подольская при этом предполагает, что причиной возвращения группы могли стать финансовые мотивы.
Заявление звездной пары удивило журналистов. И, похоже, это только начало громких новостей с церемонии.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России