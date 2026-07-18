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«Сердце занято профессией»: Даниэль Вегас рассказал, почему пока не думает о свадьбе

Даниэль Вегас признался, что сейчас полностью сосредоточен на карьере
Даниэль Вегас (Фото: Instagram* / @daniel.vegas)

Блогер и актёр Даниэль Вегас ответил на один из самых популярных вопросов своих поклонниц — свободно ли его сердце.



Во время общения с корреспондентом Super на VK Fest артист признался, что сейчас не состоит в отношениях и всё своё время посвящает работе. На вопрос о том, есть ли у него невеста, Даня ответил коротко, но с улыбкой.

«Нет. Свободно. И занято профессией жёстко», — сказал актёр.
По словам блогера, сейчас для него главным приоритетом остаётся развитие карьеры. Он активно участвует в новых проектах, поэтому на личную жизнь времени практически не остаётся.

Во время беседы Даниэля также спросили, как он относится к тому, что поклонники всё чаще называют его одним из главных «крашей» российского интернета. Актёр смущённо признался, что подобное внимание ему приятно.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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