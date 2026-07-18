«Сердце занято профессией»: Даниэль Вегас рассказал, почему пока не думает о свадьбе

18 июля 2026, 18:20

Даниэль Вегас признался, что сейчас полностью сосредоточен на карьере

Даниэль Вегас (Фото: Instagram* / @daniel.vegas)

Блогер и актёр Даниэль Вегас ответил на один из самых популярных вопросов своих поклонниц — свободно ли его сердце.





Во время общения с корреспондентом Super на VK Fest артист признался, что сейчас не состоит в отношениях и всё своё время посвящает работе. На вопрос о том, есть ли у него невеста, Даня ответил коротко, но с улыбкой.





«Нет. Свободно. И занято профессией жёстко», — сказал актёр.