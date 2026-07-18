«Я забыла, когда отдыхала в последний раз»: Ида Галич пожаловалась на насыщенный график

18 июля 2026, 17:59

Ида Галич призналась, что ей приходится работать без полноценного отдыха

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич рассказала, что в последнее время практически не оставляет себе времени на отдых. На VK Fest телеведущая и блогер призналась, что сейчас полностью сосредоточена на работе и развитии своих проектов, из-за чего полноценные выходные стали для неё большой редкостью. Об этом сообщает Super.





По словам Галич, нынешний этап жизни требует максимальной вовлечённости. Она отметила, что сегодня предпринимателям и публичным людям приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы сохранять стабильный доход и продолжать развивать своё дело.





«Я забыла, когда в последний раз прямо отдыхала. Но из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени — мы живём и должны больше работать, чтобы сохранять заработную плату и финансы, чтобы бизнес продолжал расширяться и процветать — необходимо очень много работать», — рассказала Ида.

«Сейчас тоже хорошо, просто другой этап, когда мы все должны немножко больше поднапрячься, чтобы идти вперёд», — добавила телеведущая.