«Это самое страшное»: Анна Пересильд потеряла веру в себя из-за хейта

06 сентября 2026, 13:38

Анна Пересильд рассказала, что критика вызвала у неё сомнения в карьере

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд призналась, что столкнулась с внутренней неуверенностью после волны хейта. Её слова передаёт Telegram-канал «Super.ru».





Поводом для критики и множества едких комментариев в адрес артистки послужил выход фильма «Алиса в Стране чудес».



Пересильд отметила, что обрушившийся негатив заставил её сомневаться, ту ли профессию она выбрала. Особенно остро это проявилось на пробах к новому проекту. Актриса призналась, что в какой-то момент почувствовала полную беспомощность перед камерой.

«Я пришла на пробы и поняла, что ничего не могу сделать. И накануне, перед пробами, я сижу, учу текст и думаю: «А нафига я это делаю?» И это самое страшное, когда ты перестаёшь верить, надо это или не надо», — заявила Анна.