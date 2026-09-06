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«Это самое страшное»: Анна Пересильд потеряла веру в себя из-за хейта

Анна Пересильд рассказала, что критика вызвала у неё сомнения в карьере
Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд призналась, что столкнулась с внутренней неуверенностью после волны хейта. Её слова передаёт Telegram-канал «Super.ru».



Поводом для критики и множества едких комментариев в адрес артистки послужил выход фильма «Алиса в Стране чудес».

Пересильд отметила, что обрушившийся негатив заставил её сомневаться, ту ли профессию она выбрала. Особенно остро это проявилось на пробах к новому проекту. Актриса призналась, что в какой-то момент почувствовала полную беспомощность перед камерой.

«Я пришла на пробы и поняла, что ничего не могу сделать. И накануне, перед пробами, я сижу, учу текст и думаю: «А нафига я это делаю?» И это самое страшное, когда ты перестаёшь верить, надо это или не надо», — заявила Анна.
Девушка добавила, что на пробах её начали оскорблять и высмеивать.
Ольга Щелокова

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