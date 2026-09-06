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«Спасибо мужу»: Бородина бросила всё и улетела в Португалию ради одной ночи

Супруг Ксении Бородиной организовал ей поездку на выступление The Weeknd
Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина вместе с супругом Николаем Сердюковым прибыла в Португалию, чтобы посетить концерт певца The Weeknd. Об этом она сообщила в своём блоге.



По словам Бородиной, муж сделал ей сюрприз и организовал поездку на выступление артиста, которого она очень любит. Ксения отметила, что они специально прилетели в Португалию ради этого события.

«Благодаря The Weeknd мы в Португалии. Это мой самый любимый певец. Спасибо, муж, за этот невероятный сюрприз для меня. Я довольная, это мой уже второй концерт, и я хочу ещё», — поделилась бизнесвумен.
Телеведущая добавила, что её старшая дочь Маруся, которая тоже увлекается творчеством The Weeknd, не смогла поехать с ними — мешают занятия в школе.
Ольга Щелокова

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