«Спасибо мужу»: Бородина бросила всё и улетела в Португалию ради одной ночи

06 сентября 2026, 12:57

Супруг Ксении Бородиной организовал ей поездку на выступление The Weeknd

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина вместе с супругом Николаем Сердюковым прибыла в Португалию, чтобы посетить концерт певца The Weeknd. Об этом она сообщила в своём блоге.





По словам Бородиной, муж сделал ей сюрприз и организовал поездку на выступление артиста, которого она очень любит. Ксения отметила, что они специально прилетели в Португалию ради этого события.

«Благодаря The Weeknd мы в Португалии. Это мой самый любимый певец. Спасибо, муж, за этот невероятный сюрприз для меня. Я довольная, это мой уже второй концерт, и я хочу ещё», — поделилась бизнесвумен.