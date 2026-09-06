«Спасибо мужу»: Бородина бросила всё и улетела в Португалию ради одной ночи
Супруг Ксении Бородиной организовал ей поездку на выступление The Weeknd
Телеведущая Ксения Бородина вместе с супругом Николаем Сердюковым прибыла в Португалию, чтобы посетить концерт певца The Weeknd. Об этом она сообщила в своём блоге.
По словам Бородиной, муж сделал ей сюрприз и организовал поездку на выступление артиста, которого она очень любит. Ксения отметила, что они специально прилетели в Португалию ради этого события.
«Благодаря The Weeknd мы в Португалии. Это мой самый любимый певец. Спасибо, муж, за этот невероятный сюрприз для меня. Я довольная, это мой уже второй концерт, и я хочу ещё», — поделилась бизнесвумен.Телеведущая добавила, что её старшая дочь Маруся, которая тоже увлекается творчеством The Weeknd, не смогла поехать с ними — мешают занятия в школе.