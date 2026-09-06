Настя Каменских приостановила карьеру после скандала вокруг русского языка
Певица Настя Каменских приостановила карьеру на фоне скандала вокруг русского языка и волны отмены на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артистка замкнулась в себе и переживает эмоциональное выгорание. Сейчас Каменских не берёт новые рабочие предложения, даже если ей обещают гонорар вдвое выше обычного.
Критика в адрес певицы усилилась после её заявлений против дискриминации русского языка. При этом она пока не готова возвращаться к русскоязычной публике или принимать заказы из России.
В личной жизни у Каменских тоже непростая ситуация: напряжённость и семейные трудности. Совместные выступления с бывшим мужем Потапом на текущий момент невозможны — пара ведёт переговоры о новом контракте, но стороны ещё не поставили подписи.
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