«Потерялась в этом мире»: стало известно, куда пропала дочь Даны Борисовой
18-летняя дочь Даны Борисовой, Полина, вновь оказалась в центре внимания после своего внезапного исчезновения из соцсетей. Об этом сообщает Super.
Последний раз девушка выходила на связь 18 февраля, вскоре после того, как сообщила о намерении лечь в клинику. После этого она перестала публиковать какие-либо обновления, что вызвало тревогу у подписчиков.
Известно, что ранее Полина открыто рассказывала о своих проблемах — в том числе о биполярном расстройстве и сложностях с зависимостями. Прояснить ситуацию решил её бывший возлюбленный — Артур Якобсон. Несмотря на расставание, он утверждает, что продолжает участвовать в жизни девушки и переживает за её состояние.
По словам Якобсона, в конце февраля родители Полины приняли решение продолжить её лечение в клинике. Он считает этот шаг необходимым и своевременным.
«Она будто бы потерялась в этом мире... Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия», — рассказал он.Сейчас, как утверждает продюсер, Полина находится без телефона и полностью сосредоточена на восстановлении: она не употребляет алкоголь и сигареты, следит за питанием, читает книги и готовится к экзаменам.
Артур также отметил, что именно он в какой-то момент забил тревогу и обратился к отцу девушки, предоставив доказательства её проблемного поведения. По его словам, это сыграло важную роль в принятии решения о лечении.