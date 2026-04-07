«Потерялась в этом мире»: стало известно, куда пропала дочь Даны Борисовой

Бывший парень Полины Борисовой раскрыл подробности её исчезновения
Дана Борисова с дочерью (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

18-летняя дочь Даны Борисовой, Полина, вновь оказалась в центре внимания после своего внезапного исчезновения из соцсетей. Об этом сообщает Super.



Последний раз девушка выходила на связь 18 февраля, вскоре после того, как сообщила о намерении лечь в клинику. После этого она перестала публиковать какие-либо обновления, что вызвало тревогу у подписчиков.

Известно, что ранее Полина открыто рассказывала о своих проблемах — в том числе о биполярном расстройстве и сложностях с зависимостями. Прояснить ситуацию решил её бывший возлюбленный — Артур Якобсон. Несмотря на расставание, он утверждает, что продолжает участвовать в жизни девушки и переживает за её состояние.

По словам Якобсона, в конце февраля родители Полины приняли решение продолжить её лечение в клинике. Он считает этот шаг необходимым и своевременным.

«Она будто бы потерялась в этом мире... Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия», — рассказал он.
Сейчас, как утверждает продюсер, Полина находится без телефона и полностью сосредоточена на восстановлении: она не употребляет алкоголь и сигареты, следит за питанием, читает книги и готовится к экзаменам.

Артур также отметил, что именно он в какой-то момент забил тревогу и обратился к отцу девушки, предоставив доказательства её проблемного поведения. По его словам, это сыграло важную роль в принятии решения о лечении.
Софья Метелева

