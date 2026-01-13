«Мои»: Сергей Лазарев растрогал подписчиков новыми фото с повзрослевшими детьми
Сергей Лазарев показал редкие кадры семейного отдыха с детьми в Дубае
42-летний Сергей Лазарев отправился на каникулы в Дубай вместе с детьми и мамой. Тёплыми семейными кадрами артист поделился в своём блоге.
На снимках певец проводит время с сыном и дочерью: купается с ними в море, загорает под солнцем и наслаждается беззаботными днями отдыха. Судя по фотографиям, каникулы проходят активно и насыщенно.
Один из вечеров семья посвятила походу в парк развлечений. Компанию Сергею и детям составила его мама — Валентина Викторовна, которая также попала в кадр.
«Мои», — лаконично подписал публикацию Лазарев.Подписчики артиста остались в восторге от редких семейных снимков. В комментариях поклонники отметили, как заметно подросли дети певца, и пожелали семье приятного отдыха.