«Мои»: Сергей Лазарев растрогал подписчиков новыми фото с повзрослевшими детьми

13 января 2026, 20:05

Сергей Лазарев показал редкие кадры семейного отдыха с детьми в Дубае

Сергей Лазарев с детьми (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

42-летний Сергей Лазарев отправился на каникулы в Дубай вместе с детьми и мамой. Тёплыми семейными кадрами артист поделился в своём блоге.





На снимках певец проводит время с сыном и дочерью: купается с ними в море, загорает под солнцем и наслаждается беззаботными днями отдыха. Судя по фотографиям, каникулы проходят активно и насыщенно.



Один из вечеров семья посвятила походу в парк развлечений. Компанию Сергею и детям составила его мама — Валентина Викторовна, которая также попала в кадр.





«Мои», — лаконично подписал публикацию Лазарев.