Неравный брак, послеродовая депрессия и отказ от соцсетей: как сейчас живет Надежда Михалкова

Певица Юлия Лысенко порвала отношения с мужем-хоккеистом Василием Пономаревым, который младше 35-летней исполнительницы на 13 лет. Как пишет Voice, брак не выдержал и три года. Молодые люди поженились в 2022-м, несмотря на разницу в возрасте.