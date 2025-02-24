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Неравный брак, послеродовая депрессия и отказ от соцсетей: как сейчас живет Надежда Михалкова

Надежда Михалкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Надежда Михалкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актерский талант Надежда Михалкова проявила в очень раннем возрасте, сыграв в картине знаменитого отца-режиссера «Утомленные солнцем». Экранизация имела большой успех, и стала лауреатом премии «Оскар».
О том, как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда родилась 27 сентября 1986 года в Москве. Дебют будущей звезды в кино состоялся в восьмилетнем возрасте. Она сыграла роль дочери комдива Котова в фильме «Утомлённые солнцем». Именно во время первых съёмок, по словам Надежды, закончилось ее детство. Стоит отметить, что картину высоко оценили в США, после чего Никиту Михалкова вместе с дочерью пригласили на церемонию вручения премии «Оскар».

Во время учебы в школе Михалкова увлеклась дизайном одежды, а также создала проект «Надин», который представила на конкурсе юных модельеров. После получения аттестата Надежда поступила в МГИМО на факультет международной журналистики.

Позднее она снялась в лентах «Сибирский цирюльник», «Президент и его внучка», «Любовь с акцентом», «Сын отца народов», «Мертвое озеро», «Лед-2», «Беспринципные» и биографическом фильме «Людмила Гурченко».

В 2015 году вместе с сестрой Анной принимала участие в спектакле «Как выдать маму замуж» по пьесе братьев Пресняковых, а через три года поучаствовала в проекте Юрия Башмета «Страсти по Пиковой даме», исполнив роль Графини в юности.

В 2016 году состоялся режиссерский дебют Надежды Михалковой. Она представила ленту «Чурросы». Под ее руководством вышли фильмы «Проигранное место», «One Mango, Please» и «Номинация».

Неравный брак


Кино подарило актрисе встречу с человеком, брак с которым называли неравным. Резо Гигинеишвили во время съёмок сериала «Девять месяцев» своим режиссёрским талантом покорил старшую сестру Надежды Анну. Именно она предложила Михалковой-младшей познакомиться с Резо.

При первой встрече он не произвёл на Надежду сильного впечатления. Она сочла его слишком энергичным и напористым. С того момента они лишь обменивались приветственными фразами. Однажды Резо всё же решился пригласить Михалкову на выставку. Но в тот день музей оказался закрыт и, по факту, свидание так и не состоялось. С того дня Гигинеишвили начал ухаживать за Михалковой. Ради нее он развёлся со своей первой женой Анастасией Кочетовой, а затем отправился знакомиться к будущим родственникам.

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В СМИ в то время уже ходили слухи о том, что Надежда увела Резо из семьи, а Никита Михалков не одобрил кандидатуру Гигинеишвили в качестве супруга для своей дочери. Надежду же жутко раздражали публикации в прессе, которые были лживыми, а папа артистки отнёсся к выбору дочери с уважением.

В 2010 году Надежда Михалкова вышла замуж за Резо Гигинеишвили. Они венчались в Грузии. Спустя год после свадьбы актриса родила дочь Нину.

Послеродовая депрессия


В одном из интервью Надежда призналась, что начала страдать депрессией еще во время беременности. Вдобавок она очень переживала из-за набранных килограммов, что не может выходить в свет.

«Думала, что рожу вот сейчас ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы, моложе меня», — вспоминала Михалкова.

Когда родилась Нина, то, по признанию актрисы, радостных эмоций было мало. Она апатично окунулась в заботу о ребенке, и вскоре дошло до того, что мама начала делать ей замечания касательно внешнего вида. Еще через время актриса осознала, что у нее послеродовая депрессия.

«Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: «А что, если ее туда отпустить?» Потом подумала: «Блин, это же ненормальные мысли», — говорила Надежда.

Справиться с этим тяжелым периодом артистке помогла сестра Анна. Она успокоила сестру, объяснила причины её послеродовой депрессии и подарила надежду на счастливое избавление от неё со временем. После этого разговора Надежде стало гораздо легче. А спустя два года, в мае 2013-го, она родила второго ребёнка — сына Ивана.

Развод и личная жизнь Надежды Михалковой сегодня


Ивану было всего четыре, когда Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили. Причины расставания никто из экс-супругов не раскрывал. Однако после развода с мужем актриса стала высказывать мнение о том, что институт семьи перестал быть таким же значимым, каким был в советское время у родителей.

Стоит отметить, что, несмотря на расставание, Михалковой удалось сохранить для детей отца. Надежда сделала всё от неё зависящее, чтобы дети продолжали любить и уважать папу.

После начала спецоперации Гигинеишвили осудил действия российского правительства и обосновался в Грузии, но связи с РФ не прервал.

«Я работаю в Москве. Для моих детей важно, чтобы отец был рядом. Я приезжаю к ним, общаюсь. Надя — замечательная мама, хорошо воспитывает детей, но важно, чтобы и я был с ними», — отмечал он в интервью.

О личной жизни Надежды Михалковой вновь заговорили в сентябре 2023 года, когда она пришла на премьеру фильма «Звук свободы» с кольцом на безымянном пальце. Слухи о появлении возлюбленного артистка не комментировала.

Надежда Михалкова сейчас


Сейчас Надежде Михалковой 38 лет, она продолжает активно работать в российском кинематографе. По ее заверению, знаменитая фамилия помогает ей совершенствоваться в профессии.

«Все время ты доказываешь что-то, когда выходишь на любую площадку. Даже если от тебя не просят ничего, ты все равно подсознательно пытаешься что-то доказать. Это происходит до определенного возраста. У меня есть броня, но и ее можно пробить периодически», — говорила она.

В 2023 году с Надеждой Михалковой вышел сериал «Беспринципные в деревне». В том же году она стала судьей в новом музыкальном проекте Первого канала «Перепой звезду».

Надежда Михалкова (слева) и Анна Михалкова (справа) с детьми (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Надежда Михалкова с детьми живет в Москве на Патриарших прудах. Артистка не ведет социальные сети.

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Лысенко разорвала отношения с мужем-хоккеистом, младше ее на 13 лет
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24 февраля 2025, 12:48

Юлия Лысенко (Фото: Instagram*/ulialysenko)

Певица Юлия Лысенко порвала отношения с мужем-хоккеистом Василием Пономаревым, который младше 35-летней исполнительницы на 13 лет. Как пишет Voice, брак не выдержал и три года. Молодые люди поженились в 2022-м, несмотря на разницу в возрасте.
В прошлом году экс-ведущая программы «Стол заказов» на канале RU TV публиковала в соцсетях кадры, где отмечала, что воспитывает детей в одиночку. У Лысенко есть две дочери от брака с предпринимателем Александром Кравцовым.

Теперь знаменитость ответила подписчикам утвердительно на вопрос о разводе, развеяв всяческие слухи. Однако детали звезда сцены не раскрыла.

Ранее сообщалось, какое фото опубликовала фигуристка Марина Анисина.

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«Практически порнофильм»: Будина раскритиковала фильм «Анора» с Борисовым
Актриса Будина назвала фильм «Анора» порнофильмом
24 февраля 2025, 12:34

Ольга Будина (Фото: Telegram @olga_budina)

Звезда проекта «Граница. Таёжный роман» актриса Ольга Будина заявила, что фильм «Анора» является практически порнофильмом и не обладает художественной ценностью.
«"Анора", о которой сейчас кричат на всех углах, это практически порнофильм. Сознание зрителя профессионально перемещают в трусы героям ленты, приперчивают спецэффектами и музыкой и вешают ярлык "современного искусства"», — заявила Будина в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, такое кино нельзя назвать искусством, так как там культивируются «низкие страсти» и «уничтожение человеческого достоинства». Такие картины не имеют художественной ценности, уверена Будина.

Кроме того, актриса считает, что на сегодняшний день россияне нуждаются в других фильмах. В качестве примера она привела документальную картину режиссера Максима Фадеева «У края бездны» о боях за Мариуполь.

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«Взяла в плен и не жалею»: Анисина публично обратилась к Джигурде
Анисина опубликовала свадебные фото и обратилась к Джигурде
24 февраля 2025, 11:41

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Фигуристка Марина Анисина опубликовала свадебные фото с артистом Никитой Джигурдой и публично обратилась к мужу в социальных сетях.
«17 лет назад взяла Джигурду в плен. И не жалею об этом», — написала Анисина.

На кадрах можно увидеть брачующихся звезд российского шоубиза, выпускающих в небо белоснежного голубя. Анисина счастливо улыбается, а Джигурда держит птицу, не сводя с голубя глаз.

Пара поженилась в 2008-м, затем развелась спустя восемь лет. Позже Джигурда заявлял, что развод — фикция для заработка на ток-шоу. Речь шла о сумме в 3,5 миллиона рублей. Знаменитости вновь узаконили брак в 2021 году, они воспитывают двоих детей.

Ранее стало известно, что отказался покупать для своей дочери бывший муж балерины Анастасии Волочковой.

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Дочь Волочковой не получит от отца квартиру
Экс-муж Волочковой отказался покупать дочери квартиру
24 февраля 2025, 10:51

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Через несколько месяцев дочь Анастасии Волочковой 19-летняя Ариадна выйдет замуж за своего возлюбленного Никиту. Известно, что венчание пары пройдет в Санкт-Петербурге, после чего молодожены соберут гостей на роскошном приеме в особняке Мясникова.
Знаменитая балерина намерена потратить на организацию пышного торжества десять миллионов рублей. Это будет ее подарок молодым на свадьбу. Волочкова ждала, что ее экс-супруг Игорь Вдовин тоже внесет свой вклад и подарит дочери квартиру. В настоящее время Ариадна живет в съемном жилье, на которое ей с трудом хватает денег, заработанных на репетиторстве.

Выяснилось, что бизнесмен не собирается тратиться на такой дорогой свадебный подарок. Его нынешняя жена Елена Николаева рассказала в беседе с Woman, что Ариадна может и сама заработать себе на квартиру.

«Она цельный человек. Ей все вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподает. У нее ребята- младшеклассники. В ней есть этот дар», — отметила телеведущая.

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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России и вошла в мировую десятку
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России
24 февраля 2025, 10:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева благодаря победе на турнире в Дубае впервые в карьере вошла в первую десятку мирового рейтинга. Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый список.
Андреева поднялась на пять позиций и вытеснила из топ‑10 испанку Паулу Бадосу, заняв девятое место. Теперь она – единственная представительница России в первой десятке мирового рейтинга. Кроме того, 17‑летняя Андреева стала первой ракеткой России, сменив на лидирующей позиции Дарью Касаткину.

В минувшую субботу подмосковная спортсменка стала первой с 2017 года россиянкой, выигравшей турнир категории WTA 1000, обыграв в финале Дубае датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Помимо этого, она оказалась самой молодой победительницей «тысячника» с момента введения формата в 2009 году. На момент победы россиянке было 17 лет 299 дней.

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