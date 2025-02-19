Пощечина от отца, жизнь в Европе и странный развод: какие скелеты прячет в шкафу актриса Анна Михалкова

Анна Михалкова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Старшая дочь режиссёра Никиты Михалкова и актрисы и экс-модели Татьяны Михалковой Анна Михалкова, несмотря на звёздную фамилию и родственников, не сразу хотела быть актрисой.
О том, с какими жизненными трудностями пришлось столкнуться артистке вопреки звёздной фамилии, расскажет редакция «Радио 1».
Анна родилась 14 мая 1974 года в Москве и является членом известной династии Михалковых: прадед — художник Василий Суриков, дед — знаменитый советский поэт и писатель, создатель двух гимнов Сергей Михалков, дядя — режиссер Андрей Кончаловский.
Когда Анне исполнилось шесть лет, ее отец Никита Михалков захотел поставить социальный эксперимент. Он решил снять документальный фильм и в течение 12 лет задавал дочери одни и те же вопросы. Таким решением режиссер хотел проследить и продемонстрировать, как меняется мировоззрение близкого человека. В 1993 году Михалков представил ленту «Анна: от 6 до 18», которую отметили сразу на трех международных кинофестивалях.
После окончания школы Михалкова уехала в Швейцарию, а потом и в Италию. В течение двух лет она изучала историю искусств и уже не планировала связывать жизнь с актёрской деятельностью. Однако в 1993 году Анна вернулась в Россию и поступила во ВКГИК.
По ее словам, учеба давалась непросто. Вскоре Михалкова получила диплом по специальности «артист драматического театра и кино».
Сомнения относительно выбранной профессии долго не покидали артистку, поэтому сразу после окончания творческого учебного заведения она стала студенткой юридического факультета МГИМО, где изучала международное право.
Дебют Михалковой в кино состоялся в 1987 году. В 13-летнем возрасте Анна сыграла в ленте отца «Очи чёрные» по мотивам рассказов А. Чехова. После этого она снялась в экранизациях повести «Первая любовь» И. Тургенева и комедии «Ревизор» Н. Гоголя.
В 1998-м актриса исполнила роль девушки по имени Дуняша в исторической авантюрной драме «Сибирский цирюльник». В одной из сцен Анна должна была заплакать, однако сделала это слишком неестественно. Тогда Никита Михалков отвесил дочери пощёчины: «Ты себя жалеешь!» Когда в глазах у Михалковой появилась злость, то режиссёр понял, что добился желаемого: «Запомни это состояние, теперь играй!» Стоит отметить, что что после этого за Анной негласно закрепился образ простых крестьянских девушек. Одной из лучших ролей актриса считает работу в фильме Дмитрия Месхиева «Свои». По словам Михалковой, после этой картины она перестала комплексовать по поводу сравнений.
Актриса делилась, что ей всегда было комфортно играть второстепенные, а не главные роли. С этим утверждением соглашались и критики. В 2006 году Анна получила премию за второстепенный образ младшего лейтенанта милиции Люды в фильме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву».
Раскрыть талант артистки помогла Авдотья Смирнова, которую Анна ласково называет Дуней. В творческом тандеме родились такие проекты, как «Связь», «Кококо». Обе картины получили восторженные отзывы на фестивале «Кинотавр». Михалкова не только заручилась поддержкой коллег, но и получила всенародное признание.
В 2008 году вместе с Леонидом Рыбаковым Михалкова Анна Михалкова выпустила социальный триллер «Скажи Лео», а спустя ещё год — драму «Я». В 2010-м Анна Никитична спродюсировала фильм» Алисы Хмельницкой и Резо Гигинеишвили «Без мужчин», а в 2014 году — детский комедийный фильм «Федька».
В 2017 году актриса сыграла заведующую больницей в сериале «Доктор Рихтер», главного хирурга больницы в многосерийной ленте «Красные браслеты», медсестёр в «Пьяной фирме» и «Эпидемия». Еще спустя год Михалкова снялась в режиссёрском дебюте сестры Надежды — молодёжном хорроре «Проигранное место».
Стоит отметить, что с 2002 года Михалкова ведёт популярную детскую передачу «Спокойной ночи, малыши». Однако актриса не сразу согласилась на работу в этом проекте.
В одном из интервью Анна рассказывала, что несколько раз отклоняла предложение, так как считала, что эфир — не её «стихия». Изменить решение помогли дети Анны. Звезда кинофильмов подумала, что её сыновья обрадуются, когда увидят маму по телевизору, и решилась.
Согласно признанию артистки, она работает не ради гонораров. Зачастую её роли в кино или работы в качестве продюсера не приносили ровным счётом ничего, кроме внутреннего удовлетворения, отмечала Анна. В фильмографии Михалковой насчитывается более 60 проектов.
На протяжении длительного времени актриса состоит в браке с Альбертом Баковым. Ранее он занимал должность вице-губернатора Ульяновской области, а теперь работает предпринимателем.
Супруги познакомились в 1997 году на одном из мероприятий. По словам Михалковой, будущий избранник не был красавцем, зато оказался хорошо эрудированным и интересным собеседником. К моменту их встречи мужчина успел окончить МГУ и развестись с первой женой, в браке с которой у него появились двое сыновей.
Несмотря на разницу в 12 лет в 2000 году у пары родился сын Андрей. Еще через год на свет появился второй сын — Сергей. Однако в 2006 году Анна и Альберт развелись. В 2007 году бизнесмен вновь появился в жизни актрисы. Но Анна не сразу откликнулась на ухаживания бывшего мужа. В 2007 году они узаконили отношения во второй раз, а в 2013 году в семье родилась девочка Лидия.
Природа наградила Анну Михалкову благородными пышными формами. В 2018 году артистка шокировала публику. Выяснилось, что Михалкова изменила привычный образ жизни и стала следить за питанием. Ей удалось сбросил целых 15 килограммов.
В ноябре 2023 года в российский прокат вышел фильм Анны Меликян «Чувство Анны», главную роль в котором исполнила Михалкова. Артистка сыграла работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать предупреждения инопланетян о конце мира. За эту роль артистка была награждена «Белым слоном» в категории «Лучшая женская роль».
В 2025 году в прокат выйдет новый фильм о Екатерине Великой. Михалкова сыграет императрицу в зрелые годы.
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Биография
Анна родилась 14 мая 1974 года в Москве и является членом известной династии Михалковых: прадед — художник Василий Суриков, дед — знаменитый советский поэт и писатель, создатель двух гимнов Сергей Михалков, дядя — режиссер Андрей Кончаловский.
Никита и Татьяна Михалковы (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)
Когда Анне исполнилось шесть лет, ее отец Никита Михалков захотел поставить социальный эксперимент. Он решил снять документальный фильм и в течение 12 лет задавал дочери одни и те же вопросы. Таким решением режиссер хотел проследить и продемонстрировать, как меняется мировоззрение близкого человека. В 1993 году Михалков представил ленту «Анна: от 6 до 18», которую отметили сразу на трех международных кинофестивалях.
«Я увидела её, когда мне было 18-19 лет. Я не помнила, что говорила. Но поскольку снимал отец, то степень искренности или неискренности была 100-процентной. Потом когда ты оказался не один в кинозале и это увидели другие люди, то было ощущение «эксгибиционизма души». Мне было тяжело. Я говорила отцу и вообще могу сказать любое мнение. Он может быть не согласен, мы даже ругаемся по этому поводу, но я думаю, что он ценит это, моё несогласие. Другое дело, что я никогда не буду делать это публично», — рассказывала Анна.
После окончания школы Михалкова уехала в Швейцарию, а потом и в Италию. В течение двух лет она изучала историю искусств и уже не планировала связывать жизнь с актёрской деятельностью. Однако в 1993 году Анна вернулась в Россию и поступила во ВКГИК.
По ее словам, учеба давалась непросто. Вскоре Михалкова получила диплом по специальности «артист драматического театра и кино».
«Первый ромашинский курс, который был набран, попал в самое кризисное время. Не только в стране, но и кино как индустрии. Условия, оставшийся педагогический состав… Ромашин вместе с нами прошёл путь. Я мало чему училась с точки зрения ремесла. Механику, систему актёрского естества я не освоила, что в результате стало большим плюсом. Наверное, мне бы это мешало. Я по натуре отличница, и если бы мне дали руководство к действию, так бы и работала. Поэтому отчасти я не играю в театре», — поясняла актриса.
Сомнения относительно выбранной профессии долго не покидали артистку, поэтому сразу после окончания творческого учебного заведения она стала студенткой юридического факультета МГИМО, где изучала международное право.
Как Анна Михалкова стала знаменитой
Дебют Михалковой в кино состоялся в 1987 году. В 13-летнем возрасте Анна сыграла в ленте отца «Очи чёрные» по мотивам рассказов А. Чехова. После этого она снялась в экранизациях повести «Первая любовь» И. Тургенева и комедии «Ревизор» Н. Гоголя.
В 1998-м актриса исполнила роль девушки по имени Дуняша в исторической авантюрной драме «Сибирский цирюльник». В одной из сцен Анна должна была заплакать, однако сделала это слишком неестественно. Тогда Никита Михалков отвесил дочери пощёчины: «Ты себя жалеешь!» Когда в глазах у Михалковой появилась злость, то режиссёр понял, что добился желаемого: «Запомни это состояние, теперь играй!» Стоит отметить, что что после этого за Анной негласно закрепился образ простых крестьянских девушек. Одной из лучших ролей актриса считает работу в фильме Дмитрия Месхиева «Свои». По словам Михалковой, после этой картины она перестала комплексовать по поводу сравнений.
Актриса делилась, что ей всегда было комфортно играть второстепенные, а не главные роли. С этим утверждением соглашались и критики. В 2006 году Анна получила премию за второстепенный образ младшего лейтенанта милиции Люды в фильме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву».
Раскрыть талант артистки помогла Авдотья Смирнова, которую Анна ласково называет Дуней. В творческом тандеме родились такие проекты, как «Связь», «Кококо». Обе картины получили восторженные отзывы на фестивале «Кинотавр». Михалкова не только заручилась поддержкой коллег, но и получила всенародное признание.
Карьера
В 2008 году вместе с Леонидом Рыбаковым Михалкова Анна Михалкова выпустила социальный триллер «Скажи Лео», а спустя ещё год — драму «Я». В 2010-м Анна Никитична спродюсировала фильм» Алисы Хмельницкой и Резо Гигинеишвили «Без мужчин», а в 2014 году — детский комедийный фильм «Федька».
В 2017 году актриса сыграла заведующую больницей в сериале «Доктор Рихтер», главного хирурга больницы в многосерийной ленте «Красные браслеты», медсестёр в «Пьяной фирме» и «Эпидемия». Еще спустя год Михалкова снялась в режиссёрском дебюте сестры Надежды — молодёжном хорроре «Проигранное место».
Анна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)
Стоит отметить, что с 2002 года Михалкова ведёт популярную детскую передачу «Спокойной ночи, малыши». Однако актриса не сразу согласилась на работу в этом проекте.
В одном из интервью Анна рассказывала, что несколько раз отклоняла предложение, так как считала, что эфир — не её «стихия». Изменить решение помогли дети Анны. Звезда кинофильмов подумала, что её сыновья обрадуются, когда увидят маму по телевизору, и решилась.
Согласно признанию артистки, она работает не ради гонораров. Зачастую её роли в кино или работы в качестве продюсера не приносили ровным счётом ничего, кроме внутреннего удовлетворения, отмечала Анна. В фильмографии Михалковой насчитывается более 60 проектов.
Личная жизнь
На протяжении длительного времени актриса состоит в браке с Альбертом Баковым. Ранее он занимал должность вице-губернатора Ульяновской области, а теперь работает предпринимателем.
Супруги познакомились в 1997 году на одном из мероприятий. По словам Михалковой, будущий избранник не был красавцем, зато оказался хорошо эрудированным и интересным собеседником. К моменту их встречи мужчина успел окончить МГУ и развестись с первой женой, в браке с которой у него появились двое сыновей.
Несмотря на разницу в 12 лет в 2000 году у пары родился сын Андрей. Еще через год на свет появился второй сын — Сергей. Однако в 2006 году Анна и Альберт развелись. В 2007 году бизнесмен вновь появился в жизни актрисы. Но Анна не сразу откликнулась на ухаживания бывшего мужа. В 2007 году они узаконили отношения во второй раз, а в 2013 году в семье родилась девочка Лидия.
Анна Михалкова с дочерью (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)
Сильное похудение
Природа наградила Анну Михалкову благородными пышными формами. В 2018 году артистка шокировала публику. Выяснилось, что Михалкова изменила привычный образ жизни и стала следить за питанием. Ей удалось сбросил целых 15 килограммов.
«Заняться спортом не было каким-то судьбоносным решением. Как-то я пошла с Надей на её занятия и сама не заметила, как втянулась. Довольно быстро ощутила, что спорт снимает стресс. Весь негатив перерабатывается спортом! И я стала "стравливать" всё плохое через физику», — делилась актриса.
Анна Михалкова сейчас
В ноябре 2023 года в российский прокат вышел фильм Анны Меликян «Чувство Анны», главную роль в котором исполнила Михалкова. Артистка сыграла работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать предупреждения инопланетян о конце мира. За эту роль артистка была награждена «Белым слоном» в категории «Лучшая женская роль».
В 2025 году в прокат выйдет новый фильм о Екатерине Великой. Михалкова сыграет императрицу в зрелые годы.
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