«Это сильно меня подкосило»: Алексей Макаров разоткровенничался на тему борьбы с алкоголизмом

25 апреля 2026, 15:26

Актер Алексей Макаров разоткровенничался на тему борьбы с алкоголизмом

Алексей Макаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын актрисы Любови Полищук, российский артист Алексей Макаров, кардинально изменил образ жизни.





В беседе с «Пятым каналом» он рассказал, как после долгих лет борьбы с алкогольной зависимостью ему удалось сбросить 40 килограммов и отказаться от спиртного. По словам Макарова, пагубную привычку он приобрел еще в юности. Начиная с 17 лет актер регулярно злоупотреблял алкоголем, пытаясь справиться со стрессом. Это привело к серьезным проблемам со здоровьем и лишнему весу.





«Я дошёл до 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми», — откровенно признался собеседник.