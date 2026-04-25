«Это сильно меня подкосило»: Алексей Макаров разоткровенничался на тему борьбы с алкоголизмом
Актер Алексей Макаров разоткровенничался на тему борьбы с алкоголизмом
Сын актрисы Любови Полищук, российский артист Алексей Макаров, кардинально изменил образ жизни.
В беседе с «Пятым каналом» он рассказал, как после долгих лет борьбы с алкогольной зависимостью ему удалось сбросить 40 килограммов и отказаться от спиртного. По словам Макарова, пагубную привычку он приобрел еще в юности. Начиная с 17 лет актер регулярно злоупотреблял алкоголем, пытаясь справиться со стрессом. Это привело к серьезным проблемам со здоровьем и лишнему весу.
«Я дошёл до 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми», — откровенно признался собеседник.Переломный момент наступил после знакомства на борту самолета с нынешней супругой Полиной, которая работала стюардессой. Несмотря на разницу в возрасте (жена младше Макарова на 23 года), именно ей удалось добиться того, что не получалось у других — актер перестал пить, начал следить за питанием и активно заниматься спортом.
Сейчас в рационе Макарова преобладают овощи и куриная грудка, а свободное время они с женой проводят на велосипедах. На сегодняшний день мужчина полностью избавился от лишнего веса, вернулся к активной съемочной деятельности и, по его собственному признанию, впервые за долгое время чувствует себя счастливым.