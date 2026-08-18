«Это скучно»: Полина Диброва призвала не вмешиваться в воспитание её детей

18 августа 2026, 21:55

Полина Диброва призвала не вмешиваться в воспитание её детей

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва ответила на критику методов воспитания и внешности детей. В своём блоге она заявила, что не старается быть идеальной матерью.





Полина отметила, что важнее всего — доверие с детьми и их право на самовыражение.

«Идеальные родители — это скучно. А вообще, есть ли идеальные люди? Мы же должны быть настоящими», — сказала она.

«Подростки вольны выбирать, что именно им нравится. Это становление взрослого человека, и не нужно следить за ним, препятствовать и нотациями говорить, как именно он должен выглядеть», — объяснила Полина.