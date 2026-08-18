Дочь Славы объяснила срыв певицы на отдыхе термином «терапевтический»

18 августа 2026, 20:58

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Дочь певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) Александра Морозова на премьере фильма «Жертва обстоятельств» высказалась о недавнем срыве матери.





Известно, что на отдыхе исполнительница не справилась с искушением и употребила алкоголь, хотя до этого сохраняла трезвость почти полгода. Александра, которая находилась рядом во время застолья, сообщила, что мама чувствует себя хорошо, а родные оказывают ей всяческую поддержку.

«Есть такое понятие, как «терапевтический срыв». То есть иногда люди, которые борются с тем, чтобы не пить алкоголь, они иногда всё-таки могут выпить, и, в целом, такое бывает, и это нормально», — отметила девушка.