Дочь Славы объяснила срыв певицы на отдыхе термином «терапевтический»
Дочь певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) Александра Морозова на премьере фильма «Жертва обстоятельств» высказалась о недавнем срыве матери.
Известно, что на отдыхе исполнительница не справилась с искушением и употребила алкоголь, хотя до этого сохраняла трезвость почти полгода. Александра, которая находилась рядом во время застолья, сообщила, что мама чувствует себя хорошо, а родные оказывают ей всяческую поддержку.
«Есть такое понятие, как «терапевтический срыв». То есть иногда люди, которые борются с тем, чтобы не пить алкоголь, они иногда всё-таки могут выпить, и, в целом, такое бывает, и это нормально», — отметила девушка.Ранее певица Слава пустилась в пляс во время отдыха на Алтае. Артистка после посещения бани предстала перед поклонниками в шубе и валенках.