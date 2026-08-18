Поклонников Канье Уэста предупредили о страшных последствиях песен о cатане

18 августа 2026, 20:25

Священник Береговой: фанаты Канье Уэста рискуют столкнуться с бесовской силой

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа «I Love It»)

Священник Владислав Береговой предупредил, что поклонники рэпера Канье Уэста и слушатели музыки с религиозным подтекстом рискуют столкнуться с духовной опасностью из-за интереса артистов к оккультизму.





В беседе с «Абзацем» священнослужитель сообщил, что духовные законы действуют независимо от веры человека. Произнесение таких слов, согласие с ними или участие в ритуалах, по мнению Берегового, делают слушателя уязвимым перед бесовскими силами и ведут к негативным последствиям.



Даже шуточное обращение к дьяволу или гадание на картах Таро не проходят бесследно, считает отец Владислав. Он призвал отказаться от песен и фильмов, прославляющих сатану.

«Единственное, что нас выручает в большинстве случаев, — что мы не знаем английский, немецкий и французский. Нам просто непонятна суть, нам нравится ритм, мелодия, голос исполнителя. Бывает, через 20 лет вводишь текст песни в поисковик, и оказывается, какое там кощунство! Эту песню как минимум перестаёшь слушать, а можно и на исповедь сходить», — заявил служитель Божий.