«Это социально разрушительно»: Артемий Лебедев раскритиковал культуру отмены
Лебедев связал культуру отмены с лайками и блокировками в соцсетях
Артемий Лебедев высказался о культуре отмены и её влиянии на общество. По мнению дизайнера, этот феномен не приносит пользы и негативно сказывается на человеческих отношениях.
В новом выпуске шоу «Поколения» Лебедев предположил, что распространение культуры отмены связано с развитием социальных сетей и цифровых механизмов взаимодействия между людьми.
«У меня есть гипотеза, что в последнее время это стало так легко. Этого же не было в 80-е годы. Когда появился механизм дизлайка, тебе стало так просто нажать, выкинуть из друзей — забанил, заткнул… И это метафорически стало переноситься на твой круг общения. Это социально разрушительно!», — заявил дизайнер.По мнению Лебедева, привычка быстро исключать людей из своего цифрового пространства постепенно влияет и на реальные отношения, формируя более жёсткий подход к общению и разрешению конфликтов.