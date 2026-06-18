«Это социально разрушительно»: Артемий Лебедев раскритиковал культуру отмены

18 июня 2026, 13:16

Лебедев связал культуру отмены с лайками и блокировками в соцсетях

Артемий Лебедев (Фото: Instagram* / @temalebedev)

Артемий Лебедев высказался о культуре отмены и её влиянии на общество. По мнению дизайнера, этот феномен не приносит пользы и негативно сказывается на человеческих отношениях.





В новом выпуске шоу «Поколения» Лебедев предположил, что распространение культуры отмены связано с развитием социальных сетей и цифровых механизмов взаимодействия между людьми.





«У меня есть гипотеза, что в последнее время это стало так легко. Этого же не было в 80-е годы. Когда появился механизм дизлайка, тебе стало так просто нажать, выкинуть из друзей — забанил, заткнул… И это метафорически стало переноситься на твой круг общения. Это социально разрушительно!», — заявил дизайнер.