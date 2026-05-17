«Это спорт»: Ходченкова рассказала о жёстких тренировках на пилоне

17 мая 2026, 15:05

Светлана Ходченкова восхитила поклонников танцами на пилоне

Светлана Ходченкова вновь впечатлила поклонников своей физической подготовкой. 43-летняя звезда поделилась в соцсетях кадрами занятий pole dance и показала, что спустя почти десять лет тренировок продолжает активно совершенствовать мастерство.





Актриса не скрывает: занятия на пилоне требуют огромной выносливости, силы и дисциплины. По словам знаменитости, это полноценный спорт, который только со стороны может казаться лёгким и эффектным.





«Да. Это спорт. Сначала ты прощаешься с нежной кожей на руках. Далее — всё остальное», — с юмором отметила Светлана Ходченкова.