«Это спорт»: Ходченкова рассказала о жёстких тренировках на пилоне
Светлана Ходченкова восхитила поклонников танцами на пилоне
Светлана Ходченкова вновь впечатлила поклонников своей физической подготовкой. 43-летняя звезда поделилась в соцсетях кадрами занятий pole dance и показала, что спустя почти десять лет тренировок продолжает активно совершенствовать мастерство.
Актриса не скрывает: занятия на пилоне требуют огромной выносливости, силы и дисциплины. По словам знаменитости, это полноценный спорт, который только со стороны может казаться лёгким и эффектным.
«Да. Это спорт. Сначала ты прощаешься с нежной кожей на руках. Далее — всё остальное», — с юмором отметила Светлана Ходченкова.Поклонники в комментариях восхитились формой актрисы и её упорством. Многие отметили, что артистка выглядит невероятно подтянутой и энергичной.
Как ранее рассказывала сама Светлана Ходченкова, ради хорошей физической формы она занимается спортом почти каждый день — примерно пять раз в неделю. Тренировки давно стали частью её привычного графика.
Фанаты уверены: именно такая дисциплина помогает актрисе сохранять не только отличную фигуру, но и впечатляющую пластичность, которую она регулярно демонстрирует в танцах на пилоне.