Достижения.рф

«Это спорт»: Ходченкова рассказала о жёстких тренировках на пилоне

Светлана Ходченкова восхитила поклонников танцами на пилоне
Светлана Ходченкова (Фото: Instagram* / @svetlana_khodchenkova)

Светлана Ходченкова вновь впечатлила поклонников своей физической подготовкой. 43-летняя звезда поделилась в соцсетях кадрами занятий pole dance и показала, что спустя почти десять лет тренировок продолжает активно совершенствовать мастерство.



Актриса не скрывает: занятия на пилоне требуют огромной выносливости, силы и дисциплины. По словам знаменитости, это полноценный спорт, который только со стороны может казаться лёгким и эффектным.

«Да. Это спорт. Сначала ты прощаешься с нежной кожей на руках. Далее — всё остальное», — с юмором отметила Светлана Ходченкова.
Поклонники в комментариях восхитились формой актрисы и её упорством. Многие отметили, что артистка выглядит невероятно подтянутой и энергичной.

Как ранее рассказывала сама Светлана Ходченкова, ради хорошей физической формы она занимается спортом почти каждый день — примерно пять раз в неделю. Тренировки давно стали частью её привычного графика.

Фанаты уверены: именно такая дисциплина помогает актрисе сохранять не только отличную фигуру, но и впечатляющую пластичность, которую она регулярно демонстрирует в танцах на пилоне.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0