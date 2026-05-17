«Ущипните меня!»: Рита Дакота будет писать музыку для Netflix и Universal

Рита Дакота поделилась в соцсетях радостной новостью с поклонниками: артистку официально приняли в американскую гильдию композиторов. По словам певицы, для неё это стало настоящим шагом к мечте о карьере в Голливуде.



Звезда призналась, что особенно её вдохновляет тот факт, что в профессиональном сообществе состоит легендарный Ханс Циммер.

«Меня приняли в гильдию композиторов Америки, где состоит Ханс Циммер. И мой продакшен уже написал первую песню для голливудского фильма», — рассказала Рита Дакота.
Теперь артистка сможет официально сотрудничать с крупными киностудиями и стриминговыми платформами, включая Netflix и Universal Pictures. Более того, певица получила возможность выдвигать свои работы на премию Оскар в категории «Лучший саундтрек».
