«Ущипните меня!»: Рита Дакота будет писать музыку для Netflix и Universal

17 мая 2026, 13:35

Рита Дакота вошла в гильдию композиторов США и готовится покорять Голливуд

Рита Дакота поделилась в соцсетях радостной новостью с поклонниками: артистку официально приняли в американскую гильдию композиторов. По словам певицы, для неё это стало настоящим шагом к мечте о карьере в Голливуде.





Звезда призналась, что особенно её вдохновляет тот факт, что в профессиональном сообществе состоит легендарный Ханс Циммер.





«Меня приняли в гильдию композиторов Америки, где состоит Ханс Циммер. И мой продакшен уже написал первую песню для голливудского фильма», — рассказала Рита Дакота.