«Самые счастливые люди — мечтатели»: Наташа Королёва поделилась эмоциями из США

17 мая 2026, 14:28

Наташа Королёва исполнила мечту в легендарной сфере Лас-Вегаса

Наташа Королёва рассказала в соцсетях, что исполнила одну из своих давних мечт и отправилась в Лас-Вегас, чтобы посетить знаменитую арену-сферу Sphere.





Певица поделилась видео из зала в личном блоге. Судя по кадрам, масштаб шоу и атмосфера площадки произвели на артистку огромное впечатление. Эмоции звезды поклонники назвали «по-настоящему детскими и искренними». После посещения арены Наташа Королёва решила поразмышлять о важности мечты в жизни человека.





«Мечта делает нашу жизнь интереснее, увлекательнее, познавательней и разнообразней! Есть мечта — есть стимул движухи и реализации!» — написала артистка.