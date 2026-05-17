«Самые счастливые люди — мечтатели»: Наташа Королёва поделилась эмоциями из США
Наташа Королёва рассказала в соцсетях, что исполнила одну из своих давних мечт и отправилась в Лас-Вегас, чтобы посетить знаменитую арену-сферу Sphere.
Певица поделилась видео из зала в личном блоге. Судя по кадрам, масштаб шоу и атмосфера площадки произвели на артистку огромное впечатление. Эмоции звезды поклонники назвали «по-настоящему детскими и искренними». После посещения арены Наташа Королёва решила поразмышлять о важности мечты в жизни человека.
«Мечта делает нашу жизнь интереснее, увлекательнее, познавательней и разнообразней! Есть мечта — есть стимул движухи и реализации!» — написала артистка.Певица отметила, что мечты могут быть совершенно разными — от глобальных целей до простых бытовых желаний. По её мнению, именно стремление к чему-то новому помогает человеку двигаться вперёд и сохранять интерес к жизни.
В завершение Наташа Королёва призвала поклонников чаще позволять себе мечтать и не стесняться собственных желаний.