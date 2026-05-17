«Не выходила на связь»: дочь Даны Борисовой тяжело пережила расставание
Дана Борисова рассказала об абьюзивных отношениях дочери с продюсером Диброва
Дана Борисова откровенно рассказала о тяжёлом периоде в жизни своей 18-летней дочери Полины. По словам телеведущей, девушка болезненно переживала расставание с 35-летним Артуром Якобсоном — продюсером Дмитрия Диброва. Об этом сообщает Popcake.
Как призналась звезда, отношения дочери оказались токсичными и сопровождались абьюзом.
«Она два месяца не выходила на связь. Но это было целиком по её инициативе, потому что она пережила довольно неприятные отношения, разрыв с молодым человеком. Расставание было нехорошим», — рассказала Дана Борисова.Телеведущая также заявила, что после тяжёлого стресса Полине потребовалось время на восстановление. Некоторое время девушка находилась на домашнем обучении и почти перестала общаться с окружающими. При этом Борисова опровергла слухи о длительной госпитализации наследницы. По её словам, в больнице Полина провела всего пять дней.
Сейчас состояние дочери Даны значительно улучшилось. Полина сменила окружение, похудела на 11 килограммов и вновь наладила отношения с матерью.