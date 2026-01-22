«Это способ саморегуляции»: Марк Богатырёв ушёл в медитации и випассану в Таиланде

22 января 2026, 21:18

Марк Богатырёв рассказал, как медитации помогли ему после расставания

Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @marchi25)

Актёр Марк Богатырёв, известный по сериалу «Кухня», провёл первый отпуск после развода с Татьяной Арнтгольц в Таиланде. Об этом сообщает ТВ Mail.





Артист признался, что продолжает активно изучать медитативные практики, которые, по его словам, помогают ему в повседневной жизни.





«Это способ саморегуляции, способ понаблюдать за собой. Это очень хороший настрой. Советую», — отметил Богатырёв.

«Помимо Новогодней випассаны в храме Дипабхавам, медитаций сидя-стоя, йоги, лекций Аджана Хуберта о безусловной любви и комплексном принятии себя во всех проявлениях, практики Анапанасати, Таиланд дарит великолепную атмосферу, и сердечная чакра вновь открывает радость полного принятия природы и людей вокруг!» — написал Марк.