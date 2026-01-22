«Устала тянуть всё сама»: Слава эмоционально высказалась о мужчинах
Певица Слава вышла на связь с подписчиками в слезах и откровенно рассказала о личных переживаниях.
Причиной эмоционального состояния артистки, по её словам, стали мужчины и отсутствие рядом надежного партнера.
В последнее время, как иронично отметила сама Слава, в её жизни было две главные проблемы — конфликт с Ларисой Долиной и нехватка «сильного плеча». Если первую ситуацию удалось закрыть решением Верховного суда, то со второй все оказалось куда сложнее. Даже балийское солнце и коктейли не помогли — наоборот, стали дополнительным триггером. Певица призналась, что устала брать на себя всю ответственность и справляться со всем в одиночку.
При этом требования к потенциальному избраннику у Славы вполне конкретные: он должен закрывать счета, помогать её близким, быть хорош в интимной жизни и, в качестве бонуса, спокойно относиться к утренним поцелуям без предварительных ритуалов.
