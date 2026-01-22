«Необязательно бежать»: Мари Краймбрери поделилась пляжными фото после родов

22 января 2026, 19:10

Мари Краймбрери показала фигуру в купальнике спустя 8 месяцев после родов

Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @marikraimbrery)

Мари Краймбрери и Давид Манукян устроили романтический отпуск на Мальдивах. Судя по кадрам, супруги отправились в путешествие вдвоём, оставив дома маленькую дочь.





Фотографиями певица поделилась в соцсетях. Спустя всего восемь месяцев после родов Мари появилась перед камерой в светлом купальнике без бретелей, дополнив образ бейсболкой и тёмными очками. Артистка продемонстрировала стройную фигуру и расслабленное отпускное настроение.





«Океан никуда не торопится — и будто учит меня тому же. В его ритме понимаешь: необязательно бежать, чтобы успевать. Как бы странно это ни звучало», — написала Краймбрери под публикацией.