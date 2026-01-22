Сказала «да»: экс-возлюбленная Тимати намекнула на скорую свадьбу
Блогер и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала в социальных сетях серию пляжных фотографий, на которых продемонстрировала кольцо с крупным камнем.
Украшение сразу привлекло внимание подписчиков — многие отметили, что по эффектности оно может соперничать с помолвочным кольцом Джорджины Родригес.
Публикацию Решетова подписала всего одним словом — «Да», тем самым подтвердив, что получила предложение руки и сердца. При этом личность будущего мужа блогер раскрывать не стала.
Ранее Анастасия рассказывала, что уже давно состоит в отношениях, однако сознательно предпочитает не выносить личную жизнь на публику. По ее словам, она не стремится делиться деталями романа и показывать избранника в социальных сетях.
