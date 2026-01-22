Сказала «да»: экс-возлюбленная Тимати намекнула на скорую свадьбу

22 января 2026, 20:27

Анастасия Решетова объявила о помолвке

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Блогер и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала в социальных сетях серию пляжных фотографий, на которых продемонстрировала кольцо с крупным камнем.