Крис Дженнер продает особняк из шоу «Семейство Кардашьян» за $13,5 млн

Бизнесвумен Крис Дженнер выставила на продажу легендарный особняк в Лос-Анджелесе, где больше 10 лет проходили съемки реалити-шоу «Семейство Кардашьян». За недвижимость она хочет выручить $13,5 млн (порядка 1,3 млрд рублей), сообщила газета The New York Times.

«Я разделила так много незабываемых воспоминаний с моей семьей в этом невероятном доме, и я рада видеть, как он начинает новую главу со своими следующими владельцами», — обратила внимание Дженнер.





Глава клана Кардашьян решила продать давний дом семьи — шестикомнатный особняк площадью 8,8 тыс. кв. метров в престижном районе Лос-Анджелеса Хидден-Хиллз.Глава семейства приобрела дом в 2010 году вместе со вторым мужем Брюсом Дженнером. Супругам был необходимо большое пространство — у каждого из влюбленных было по четверо детей от прошлых отношений, а еще общие дочери Кайли и Кендалл.Keeping Up With the Kardashians («Семейство Кардашьян») — реалити-шоу, которое выходило в эфир с 2007 по 2021 год. Поначалу оно рассказывало жизни сестер: Хлои, Ким и Кортни. В один миг шоу стало популярным.Примечательно, что это был не просто дом, который показывали по телевидению — родные правда жили в нем.