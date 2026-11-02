«Это судьба»: Дмитрий Маликов раскрыл, как случайно создал свой главный хит

02 ноября 2026, 16:50

Певец Дмитрий Маликов рассказал, как создал хит «Ты моей никогда не будешь»

Дмитрий Маликов (Фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Народный артист России Дмитрий Маликов рассказал, что создал хит «Ты моей никогда не будешь» почти случайно. Об этом он вспомнил в беседе со Стасом Ярушиным на шоу «МУЗЛОФТ».





По словам Маликова, с 1988 по 1993 год он писал по две песни в год, и все они становились хитами. Формулу хита он иногда находил интуитивно.

«Например, песня «Ты моей никогда не будешь» — моя любимая и самая первая. С ней интересная история создания хита получилась: я написал мелодию, но не было слов. Я думаю, что делать. Подхожу к своему шкафу-секретеру — там полка с поэзией разной», — вспомнил артист.

«Там написано «Баллада: ты моей никогда не будешь, ты моей никогда не станешь» — я перекладываю эти слова на мою мелодию, и они совпадают», — заявил исполнитель.