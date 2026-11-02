«Это судьба»: Дмитрий Маликов раскрыл, как случайно создал свой главный хит
Певец Дмитрий Маликов рассказал, как создал хит «Ты моей никогда не будешь»
Народный артист России Дмитрий Маликов рассказал, что создал хит «Ты моей никогда не будешь» почти случайно. Об этом он вспомнил в беседе со Стасом Ярушиным на шоу «МУЗЛОФТ».
По словам Маликова, с 1988 по 1993 год он писал по две песни в год, и все они становились хитами. Формулу хита он иногда находил интуитивно.
«Например, песня «Ты моей никогда не будешь» — моя любимая и самая первая. С ней интересная история создания хита получилась: я написал мелодию, но не было слов. Я думаю, что делать. Подхожу к своему шкафу-секретеру — там полка с поэзией разной», — вспомнил артист.Тогда Дмитрий выбрал книгу Давида Самойлова и открыл её на первой попавшейся странице.
«Там написано «Баллада: ты моей никогда не будешь, ты моей никогда не станешь» — я перекладываю эти слова на мою мелодию, и они совпадают», — заявил исполнитель.Певец назвал такое совпадение судьбой.