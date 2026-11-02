Стало известно, как дело семьи Товстиков повлияло на решения судов об опеке

02 ноября 2026, 16:42

Юрист Курбаков: суды могут чаще оставлять детей с отцами после дела Товстика

Фото: Istock/nambitomo

Юрист Иван Курбаков заявил, что суды в России могут чаще оставлять несовершеннолетних с отцами после дела об определении места жительства пятерых детей миллиардера Романа Товстика и его бывшей супруги Елены.





В беседе с NEWS.ru специалист положительно оценил решение судьи, который определил детей с отцом, и считает, что такие решения утверждают реальное равенство матери и отца.

«Стоит отметить, что в рассматриваемой ситуации определение места жительства детей с Романом Товстиком само по себе не лишает Елену возможности участвовать в их воспитании, образовании, развитии, медицинском сопровождении и принятии важных решений, касающихся их жизни. Отец детей в свою очередь по закону не вправе препятствовать такому общению», — отметил юрист.