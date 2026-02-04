«Это сумасшествие»: Вика Цыганова жёстко высказалась о тренде на «эпштейновки»
Певица Виктория Цыганова назвала сумасшествием моду на свитшоты в стиле Эпштейна
Певица Виктория Цыганова назвала сумасшествием популярность в России свитшотов, стилизованных под одежду осуждённого за секс-торговлю Джеффри Эпштейна.
В интервью Life.ru Цыганова заявила, что лично готовится к приходу Христа.
«И мне смотреть в сторону грешников, которые идут в ад, носят эти кофты Эпштейна, участвуют в этой истории, не хочется. Знаете, это их выбор, пусть они идут. И за ними идут те, у кого тоже нет мозгов, к сожалению, нет души, нет понимания. Они соблазняются на производство такой одежды, покупку. Каждый сходит с ума по-своему. Это сумасшествие», — отметила артистка.Виктория подчеркнула, что запретить продажу таких свитшотов нельзя, но посоветовала думать о спасении души. Отметим, что мода на «эпштейновки» возникла на маркетплейсах на фоне нового обсуждения дела финансиста. Сейчас площадки блокируют большую часть подобных товаров.