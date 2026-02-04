«Вгоняет в депрессию»: Татьяна Буланова сделала неожиданное признание о зиме

04 февраля 2026, 17:32

Татьяна Буланова оценила аномально снежную зиму в России во время гастролей

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова сообщила, что давно не видела столько снега и очень рада настоящей снежной зиме.





В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова отметила, что во время гастролей наблюдает обильные снегопады даже в южных регионах, где подобного не было около десяти лет. Она добавила, что такая зима может стать испытанием — без активного движения или тёплой одежды легко замёрзнуть и заболеть.

«Да, то, что зима в этом году с настоящим русским морозом — это, конечно, радует. Но уже хочется поскорее весны, когда всё цветёт и благоухает. Снег иногда тоже, знаете, вгоняет в тоску и меланхолию, если не в депрессию», — заявила она.