«Это своего рода признание»: певец Сашо Гачник рассказал о планах получить паспорт РФ
Словенский певец Сашо Гачник захотел получить российское гражданство
Словенский певец Сашо Гачник заявил, что хотел бы получить российское гражданство, если такая возможность представится. При этом артист не намерен отказываться от паспорта Словении. Об этом сообщает ТАСС.
По словам музыканта, российское гражданство помогло бы ему активнее развивать творческую карьеру в стране и стало бы для него своеобразным признанием.
«Это, конечно, очень сильно помогло бы мне здесь развиваться, однозначно. Это тоже своего рода признание», — объяснил Гачник.Певец подчеркнул, что по-прежнему считает себя патриотом Словении. Вместе с тем он рассказал, что из-за пророссийских взглядов столкнулся с определёнными трудностями на родине. Теперь артист рассчитывает уделять больше внимания творчеству для русскоязычной аудитории и продвижению своей музыки в России.
Сашо Гачник родился в Любляне и вырос в музыкальной семье. Его отец был известным исполнителем и выступал в популярном словенском ансамбле Slapovi. В 2026 году певец выпустил новый альбом и сингл «Дорогою жизни». Обе работы были созданы при участии музыкального лейбла Вадима Самойлова, лидера группы «Агата Кристи».