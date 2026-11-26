26 ноября 2026, 22:18

Словенский певец Сашо Гачник захотел получить российское гражданство

Сашо Гачник (Фото: Instagram* / @sashogachnik)

Словенский певец Сашо Гачник заявил, что хотел бы получить российское гражданство, если такая возможность представится. При этом артист не намерен отказываться от паспорта Словении. Об этом сообщает ТАСС.





По словам музыканта, российское гражданство помогло бы ему активнее развивать творческую карьеру в стране и стало бы для него своеобразным признанием.





«Это, конечно, очень сильно помогло бы мне здесь развиваться, однозначно. Это тоже своего рода признание», — объяснил Гачник.