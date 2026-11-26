26 ноября 2026, 21:01

Алена Блин помирилась с Олегом Верещагиным после ссоры на реалити-шоу

Алена Блин (Фото: Instagram* / @alenablin)

Журналистка Алена Блин сообщила, что смогла наладить отношения с актером Олегом Верещагиным после конфликта, произошедшего во время съемок реалити-шоу. По словам Алены, артист сам вышел с ней на связь, позвонил и принес извинения за резкие высказывания в ее адрес. После этого журналистка решила не продолжать ссору. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Блин отметила, что для нее важно, когда человек признает свою неправоту и самостоятельно делает шаг к примирению. Она подчеркнула, что не склонна долго хранить обиды, а Верещагина по-прежнему считает достойным уважения коллегой и одним из самых ярких участников реалити-проектов.





«Олег извинился за свои недобрые речи в мой адрес, лично позвонил и выложил публичные извинения. Поэтому, когда передо мной извиняются и делают шаг, вопрос снят. Я не храню обиды. Коллегу бесконечно уважаю как одного из самых легендарных участников реалити-шоу», — поделилась журналистка на Voice Man Awards.