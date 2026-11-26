26 ноября 2026, 21:42

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова встретят Новый год без ночного застолья

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Татьяна Брухунова рассказала, как они с Евгением Петросяном собираются отмечать Новый год. В личном блоге супруга юмориста ответила на вопрос подписчицы о праздничном меню.





Она призналась, что в их семье не принято накрывать стол с едой на всю ночь. Такой формат праздника удивил подписчиков: многие обратили внимание, что встречать Новый год без традиционного ночного застолья довольно необычно. Вместо этого супруги предпочитают поужинать в ресторане, а после выступления Петросяна вернуться домой к полуночи.





«Мы ходим в ресторан на ужин. Потом Евгений Ваганович выступает, и к полуночи возвращаемся домой, чтобы поднять бокалы. Не едим ночью», — написала Татьяна.