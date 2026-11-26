«Не едим ночью»: Брухунова раскрыла необычную традицию встречи Нового года с Петросяном
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова встретят Новый год без ночного застолья
Татьяна Брухунова рассказала, как они с Евгением Петросяном собираются отмечать Новый год. В личном блоге супруга юмориста ответила на вопрос подписчицы о праздничном меню.
Она призналась, что в их семье не принято накрывать стол с едой на всю ночь. Такой формат праздника удивил подписчиков: многие обратили внимание, что встречать Новый год без традиционного ночного застолья довольно необычно. Вместо этого супруги предпочитают поужинать в ресторане, а после выступления Петросяна вернуться домой к полуночи.
«Мы ходим в ресторан на ужин. Потом Евгений Ваганович выступает, и к полуночи возвращаемся домой, чтобы поднять бокалы. Не едим ночью», — написала Татьяна.Татьяна и Евгений Петросян женаты с 2019 года. В 2020-м у пары родился сын Ваган, а в марте 2024 года супруги опубликовали фотографию дочери Матильды, появление которой некоторое время держали в тайне. У юмориста также есть взрослая дочь Викторина от предыдущего брака.