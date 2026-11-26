26 ноября 2026, 21:59

Режиссёр Хардвик призналась, что не ожидала увидеть Паттинсона в роли Бонда

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Космополис»)

Режиссёр фильма «Сумерки» Кэтрин Хардвик призналась, что была шокирована новостью о выборе Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Об этом стало известно в выпуске шоу The Kyle Buchanan Show.





Постановщица не ожидала, что студия отдаст главную роль актёру, который уже получил широкую известность благодаря крупным кинопроектам.





«Я чуть не упала с кровати. Я просто не думала, что студия выберет его: после "Бэтмена" он слишком известен, а обычно они ищут неизвестных актёров», — рассказала Хардвик.