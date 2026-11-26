«Я чуть не упала с кровати»: режиссёра «Сумерек» удивил выбор Паттинсона на роль агента 007
Режиссёр Хардвик призналась, что не ожидала увидеть Паттинсона в роли Бонда
Режиссёр фильма «Сумерки» Кэтрин Хардвик призналась, что была шокирована новостью о выборе Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Об этом стало известно в выпуске шоу The Kyle Buchanan Show.
Постановщица не ожидала, что студия отдаст главную роль актёру, который уже получил широкую известность благодаря крупным кинопроектам.
«Я чуть не упала с кровати. Я просто не думала, что студия выберет его: после "Бэтмена" он слишком известен, а обычно они ищут неизвестных актёров», — рассказала Хардвик.Ранее режиссёр вспоминала, как проходили пробы Паттинсона на роль Эдварда Каллена в вампирской саге. По её словам, актёр тогда был «не в лучшей форме» и выделялся «странной чёлкой». Однако во время сцены с Кристен Стюарт он настолько увлёкся игрой, что даже упал с кровати. Именно после этих проб Хардвик настояла на том, чтобы роль досталась Роберту.
Тем временем появилась информация, что Кристен Стюарт тоже может присоединиться к новой картине о Джеймсе Бонде. Variety включило актрису в список возможных претендентов на роль главного антагониста фильма, в котором Паттинсон должен сыграть агента 007. После новостей о назначении Роберта поклонники начали обсуждать вероятность нового экранного воссоединения бывших партнёров по «Сумеркам» — теперь уже во вселенной бондианы.