Внешний вид 17-летней дочери Николь Кидман восхитил публику на модном показе
17-летняя Сандэй Роуз — дочь Николь Кидман и Кита Урбана — привлекла внимание гостей показа Dior на Парижской неделе моды.
Как пишет Daily Mail, для выхода она выбрала дерзкий образ. В частности, укороченную кожаную куртку, серые брюки-карго и массивные чёрные ботинки, а акцентами стали розовая Christian Dior Saddle и чёрные авиаторы.
Сандэй Роуз уверенно развивает модельную карьеру. В прошлом году она стала лицом кампании Miu Miu Duets, снявшись вместе с Джоуи Кинг и китайской актрисой Лю Хаоцунь. До этого девушка дебютировала на подиуме, открыв показ Miu Miu в белом платье без рукавов, серых гетрах и чёрных туфлях с открытым мысом.
Её первый выход вызвал бурные обсуждения в сети: часть пользователей раскритиковала походку Сандэй и усомнилась в выборе профессии. Родители, однако, встали на сторону дочери. Кит Урбан отмечал, что семья помогает ей сохранять баланс, а Николь Кидман признавалась, что «невероятно гордится» Сандэй, хотя сначала была против участия в показе.
По словам актрисы, решающим фактором стала позиция Миуччи Прада, которая настояла на приглашении девушки. Помимо Сандэй, у Кидман и Урбана подрастает 15-летняя дочь Фейт Маргарет. Также у актрисы есть двое взрослых детей от первого брака.
Читайте также: *Запрещен в РФ