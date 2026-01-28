Внешний вид 17-летней дочери Николь Кидман восхитил публику на модном показе

28 января 2026, 22:17

Публика восхитилась 17-летней дочерью Николь Кидман на модном показе

Николь Кидман (Фото: Instagram*/nicolekidman)

17-летняя Сандэй Роуз — дочь Николь Кидман и Кита Урбана — привлекла внимание гостей показа Dior на Парижской неделе моды.