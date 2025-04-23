«Даже не спрашивают»: Алсу призналась, что разрешает дочерям использовать её гардероб

Певица Алсу (Фото: ВКонтакте, @alsou_official)
Певица Алсу призналась, что даёт дочерям поносить вещи из своего гардероба. Об этом она рассказала на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2025 «Легенда». По словам артистки, у них с дочками совпадают вкусы.
«Всё, что у меня есть, — это автоматически моих детей. Дорогое тоже. Сумки, бижутерию, одежду — даже не спрашивают в принципе», — призналась Алсу.Ранее певица рассказала, что её восьмилетний сын Рафаэль хочет стать композитором.
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