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«Даже не спрашивают»: Алсу призналась, что разрешает дочерям использовать её гардероб

Алсу призналась, что даёт дочерям поносить вещи из своего гардероба
Певица Алсу (Фото: ВКонтакте, @alsou_official)

Певица Алсу (Фото: ВКонтакте, @alsou_official)

Певица Алсу призналась, что даёт дочерям поносить вещи из своего гардероба. Об этом она рассказала на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2025 «Легенда». По словам артистки, у них с дочками совпадают вкусы.
«Всё, что у меня есть, — это автоматически моих детей. Дорогое тоже. Сумки, бижутерию, одежду — даже не спрашивают в принципе», — призналась Алсу.
Ранее певица рассказала, что её восьмилетний сын Рафаэль хочет стать композитором.

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#певица
#дети
#одежда
Блогер Милана Тюльпанова отказалась от вмешательств во внешность после 10 операций
Блогер Милана Тюльпанова заявила, что больше не хочет делать пластические операции
23 апреля 2025, 11:32

Милана Тюльпанова (Фото: Instagram*, @milana_tulpanova)

Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова призналась, что после 10 пластических операций больше не хочет менять свою внешность.
«Чем старше становлюсь, тем больше анализирую последствия каждой из операций, поэтому вряд ли решилась бы на ещё одну», — призналась Тюльпанова в интервью Леди Mail.
Блогер отметила, что активно занимается спортом, чтобы сохранить стройную фигуру.
«Мой тренер в зависимости от состояния моего тела подбирает мне соответствующее соотношение БЖУ, которому я придерживаюсь. Ну и, помимо этого, конечно, я почти не ем фастфуд, жирное и сладкое — только в очень редких случаях», — поделилась она.
По словам Миланы, в 20 лет она хотела достичь идеала, который выдумала в своей голове. Но совсем не думала о том, какие последствия ждут её в будущем. Сейчас она понимает, что главное — это не красота.
«Сейчас я уже решилась бы на операцию только по показаниям, сегодня я очень переживаю за своё здоровье», — добавила блогер.
Ранее она рассказала, что не поддерживает отношения с бывшем мужем футболистом Александром Кержаковым после развода.

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Невестка продюсера Виктора Дробыша объявила о пятой беременности

Лишние 10 кг: дочь Заворотнюк недовольна своей фигурой после родов

*запрещён в РФ.
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#операции
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Невестка продюсера Виктора Дробыша объявила о пятой беременности
23 апреля 2025, 11:15

Виктор Дробыш (фото: Telegram @vdrobysh)

Невестка продюсера Виктора Дробыша объявила о пятой беременности. 37-летняя Саша Гуркова поделилась радостной новостью в своих соцсетях.
Певица поделилась фотографиями, на которых заметны её округлившиеся формы. Гуркова подчеркнула, что беременность протекает легко: у неё отсутствуют жалобы на здоровье, и, по мнению невестки Дробыша, она находится сейчас в прекрасной форме.
Саша Гуркова (фото: Instagram* @sashaholidaymusic)

«Те, кто меня видят в первый раз в жизни, думают, что это моя первая беременность. И я очень благодарна, что у меня есть силы, здоровье, время и деньги поддерживать себя пусть не в идеальной, но в отличной форме, которой я довольна», – высказалась Гуркова.
Саша призналась, что очень счастлива в браке. Отношения с мужем она выстраивала несколько лет. А теперь возлюбленный полностью доверяет ей и легко отпускает, куда угодно. Также певица отметила, что очень гордится своими детьми, которых считает умными, яркими и красивыми.

«Я в очень классном для меня лично браке. Все показывают сумки, бизнес классы и браслетики, но правда в том, что этой драгоценности практически ни у кого нет. Она слишком труднодоступная, ускользающая и дорогая. Не понимаю, как я раньше периодически воспринимала как должное – как нам повезло и какой огромный путь мы проделали сами», – заявила невестка Дробыша.
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*запрещён в РФ
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#беременность
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#дети
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Лишние 10 кг: дочь Заворотнюк недовольна своей фигурой после родов
Анна Заворотнюк призналась, что хочет сбросить 10 кг после родов
23 апреля 2025, 10:58

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*, @anna_zavorotnyuk

Весной 2025 года Анна Заворотнюк родила сына Марселя и теперь регулярно рассказывает о материнских буднях в личном блоге. Вчера девушка показала фото с прогулки с коляской. Анна надела юбку, сидящую по фигуре, чёрный топ, серый пиджак, солнечные очки и остроносые туфли.
Подписчики девушки отметили, что она прекрасно выглядит после родов, однако, как выяснилось, Заворотнюк недовольна своим видом: она мечтает сбросить ещё 10 кг.
«Красотка! И как остаться такой худой после родов?» — написала подписчица.
«Самый приятный комплимент! Но, если честно, мне ещё 10 кг надо сбросить», — ответила Анна.
Пользователи соцсетей попросили Анну не худеть и заявили, что она хорошо выглядит в этом весе.

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Исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась от участия в «Интервидении»

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*запрещён в РФ.
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Исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась от участия в «Интервидении»
23 апреля 2025, 10:40

Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)

Певица, исполнительница популярной в соцсетях песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве в этом году.
«Вы знаете, для меня участие в конкурсах – большой стресс. У меня их было очень много в детстве, поэтому я с радостью (поучаствую) только в качестве гостя или зрителя. Это очень большие затраты нервов, хоть и очень почётно», – подчеркнула артистка в беседе с NEWS.ru.
Также Куртукова предположила, что большие шансы на победу в конкурсе есть у певца SHAMAN. Певица убеждена, что в России музыканта уважают, любят и «наверняка поддержат».

Накануне ТАСС писало, что SHAMAN представит Россию на международном конкурсе «Интервидение». Однако позже спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что российского участника определят только после 9 мая. Он также выразил надежду, что мероприятие состоится в последней декаде сентября.

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#песня
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«Куда она лезет»: Волочкова набросилась с критикой на Николаеву из-за слухов об отмене свадьбы дочери
Волочкова раскритиковала Николаеву из-за слухов о свадьбе дочери
23 апреля 2025, 10:28

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Елену Николаеву из-за слухов, распространяемых в Сети о свадьбе её дочери Ариадны. Балерина считает, что жена её бывшего супруга Игоря Вдовина таким образом намерена заполучить пиар.
Волочкова подчеркнула, что у неё не было «слов и выражений» для комментирования появившихся новостей об отмене торжества.

«Там написано "по словам мачехи". Как эта тётя, которая является женой моего бывшего мужа, и которая не имеет никакого отношения к моей дочери, всё ещё называет себя мачехой. Ей какое дело до свадьбы моей дочери? Куда она лезет?», – посетовала балерина, слова которой приводит StarHit.
Звезда обвинила Николаеву в попытке устроить «пиар на ровном месте». Сама же Волочкова не гонится за шумихой, поскольку и так каждое её слово «становится достоянием общественности».

Кроме того, артистку злит, что свадьба её дочери привлекла столько внимания, а новость о том, что торжество обойдётся в 10 миллионов рублей, она и вовсе назвала фейком.

«Я воспринимаю это событие как очень изысканное, волнительное, как значимое в жизни. Но вижу только специальные вбросы от этой тёти, ей хочется скандала и смуты. Официально говорю: всё состоится и об этом все узнают!», – заявила Волочкова.
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*запрещён в РФ
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