«Он очень помог мне»: Алсу рассказала об отношениях с актёром Константином Крюковым

Алсу (Фото: ВКонтакте/@alsou_official)
Одной из самых громкий премьер нынешней весны стал клип «Чужая» на песню Алсу. Пережившая развод в 2024 году певица пояснила, что видео посвящено теме сложных отношений в паре. На съёмках Алсу было важно передать психологическую достоверность, в этом ей помог актёр Константин Крюков, который сыграл одну из ролей в клипе. По словам артистки, у них давно сложились дружеские отношения.
«Он очень помог мне, потому что всё-таки он профессиональный актер, и у нас было о чём поговорить. Наши дочки с первого класса учились вместе, сидели за одной партой, были прямо лучшими подружками с пяти лет, поэтому это всё вспоминали», — поделилась Алсу в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».Певица также пояснила, что в клипе заложено важное обращение к девушкам.
«Главное — найти себя, себя родненькую, и вернуть. <…> Не терять себя ни в коем случае. Мне кажется, всё-таки чаще это происходит именно с девушками. Мы более эмоциональны, более подвержены тому, чтобы отдать всю себя, весь мир подарить. Поэтому важно в какой-то момент задуматься, а правильно ли я всё делаю?» — рассказала артистка.Ранее Алсу сообщила, что разрешает своим дочкам брать вещи из её гардероба.
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