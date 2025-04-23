«Он очень помог мне»: Алсу рассказала об отношениях с актёром Константином Крюковым

Одной из самых громкий премьер нынешней весны стал клип «Чужая» на песню Алсу. Пережившая развод в 2024 году певица пояснила, что видео посвящено теме сложных отношений в паре. На съёмках Алсу было важно передать психологическую достоверность, в этом ей помог актёр Константин Крюков, который сыграл одну из ролей в клипе. По словам артистки, у них давно сложились дружеские отношения.