«Это такой же спорт!»: Бьянка не сдержалась из-за хейта в адрес своих танцев
Бьянка высказалась в соцсетях о волне критики, которую получает из-за своих откровенных танцевальных номеров. Артистка активно занимается хореографией и подчёркивает, что для неё это не просто выступления, а серьёзная физическая работа.
Однако не все поклонники разделяют такой подход — в сети регулярно появляются негативные комментарии. В какой-то момент певица решила ответить на хейт и объяснить свою позицию.
По словам Бьянки, подобные танцы — это полноценный вид спорта, требующий подготовки, выносливости и отдачи. Она отметила, что не понимает, почему зрители критикуют её, но при этом спокойно воспринимают выступления спортсменок в других дисциплинах — например, в художественной гимнастике, фигурном катании или игровых видах спорта.
Певица призвала аудиторию быть последовательнее в своих оценках и задуматься, почему к разным видам активности применяются разные стандарты.
