Рената Литвинова тратит миллионы на омоложение в Москве
Актриса Рената Литвинова регулярно приезжает в Россию для дорогостоящих косметологических процедур. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По данным источника, 59-летняя звезда уже посетила одну из столичных клиник 58 раз. На визиты она потратила около 970 тысяч рублей. Литвинова выбирает эксклюзивные методы омоложения. В её список входят уколы углекислого газа, ксенонотерапия и общая криотерапия при температуре до -150 градусов.
Актриса также проходит плацентарную терапию. Эта процедура предполагает внутривенное введение препарата на основе плаценты. Перечисленные услуги, по утверждению специалистов, укрепляют иммунитет, улучшают состояние сосудов и борются со старением. Методы помогают защититься от инфекций и снижают тревожность.
Дополнительно Литвинова заказывает коллагеновые обёртывания. Она принимает ванны с экстрактом из рогов алтайского марала. Последний визит артистки в клинику состоялся перед новогодними праздниками.
Читайте также: