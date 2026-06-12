«Это точно была она»: Анна Седокова призналась в тяжёлой депрессии
Анна Седокова сообщила о депрессии из-за перемен в команде и ссоры с приятелем
Анна Седокова сообщила в личном блоге о тяжёлом эмоциональном состоянии.
Исполнительница хита «Шантарам» призналась, что пережила депрессию.
«У меня была депрессия — я даже не знаю, как правильно пишется это слово, но это точно была она», — сказала артистка.Седокова назвала несколько причин своего состояния. Одна из них связана с переменами в команде Анны.
«Терять людей для меня — самое болезненное», — пояснила она.Кроме того, певица поссорилась с молодым человеком. При этом, по словам Седоковой, этот мужчина даже не являлся её парнем.
«Столько всего накрутила в голове…» — добавила артистка.Несмотря на переживания, Анна продолжает работать. Она записывает новые песни в студии. Певица подчеркнула, что не останавливает творческий процесс.