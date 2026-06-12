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«Это точно была она»: Анна Седокова призналась в тяжёлой депрессии

Анна Седокова сообщила о депрессии из-за перемен в команде и ссоры с приятелем
Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова сообщила в личном блоге о тяжёлом эмоциональном состоянии.



Исполнительница хита «Шантарам» призналась, что пережила депрессию.

«У меня была депрессия — я даже не знаю, как правильно пишется это слово, но это точно была она», — сказала артистка.
Седокова назвала несколько причин своего состояния. Одна из них связана с переменами в команде Анны.
«Терять людей для меня — самое болезненное», — пояснила она.
Кроме того, певица поссорилась с молодым человеком. При этом, по словам Седоковой, этот мужчина даже не являлся её парнем.
«Столько всего накрутила в голове…» — добавила артистка.
Несмотря на переживания, Анна продолжает работать. Она записывает новые песни в студии. Певица подчеркнула, что не останавливает творческий процесс.
Ольга Щелокова

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