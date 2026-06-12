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Легендарный российский хоккеист официально развёлся с женой после 17 лет брака

Павел и Алина Буре официально завершили 17-летний брак
Алина и Павел Буре (Фото: Instagram* @alinabure)

Павел Буре и его супруга Алина официально расторгли брак. О разводе сообщила сама бывшая жена спортсмена в своём блоге.



Отвечая на вопрос подписчиков о ходе судебного процесса, Алина ответила очень ёмко.

«Сегодня нас официально развели», — написала она.
Женщина рассказала, что их с Павлом трое детей — сын и две дочери — остались жить с ней.
«Папа вправе проводить время со своими детьми, я не ставила никаких ограничений», — заявила Алина.
Бывшая супруга хоккеиста сообщила, что сейчас самостоятельно несёт основные расходы на детей. Позже она пообещала рассказать о выплате алиментов.
«Если бы Павел хотел сохранить семью, он бы это сделал любой ценой и думал не о своих амбициях, а прежде всего о будущем своих детей», — высказалась Алина о причинах расставания.
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Ольга Щелокова

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