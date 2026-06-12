Легендарный российский хоккеист официально развёлся с женой после 17 лет брака
Павел и Алина Буре официально завершили 17-летний брак
Павел Буре и его супруга Алина официально расторгли брак. О разводе сообщила сама бывшая жена спортсмена в своём блоге.
Отвечая на вопрос подписчиков о ходе судебного процесса, Алина ответила очень ёмко.
«Сегодня нас официально развели», — написала она.Женщина рассказала, что их с Павлом трое детей — сын и две дочери — остались жить с ней.
«Папа вправе проводить время со своими детьми, я не ставила никаких ограничений», — заявила Алина.Бывшая супруга хоккеиста сообщила, что сейчас самостоятельно несёт основные расходы на детей. Позже она пообещала рассказать о выплате алиментов.
«Если бы Павел хотел сохранить семью, он бы это сделал любой ценой и думал не о своих амбициях, а прежде всего о будущем своих детей», — высказалась Алина о причинах расставания.Ранее Полина Диброва назвала условие для свадьбы с Товстиком. По её словам, торжество «тормозят» судебные разбирательства.