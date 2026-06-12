Ольге Бузовой потребовалась экстренная помощь
Певице Ольге Бузовой потребовалась экстренная помощь. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Артистка получила серьёзную травму у себя дома. Она упала в душе и рассекла колено. Поп-дива сразу пожаловалась на резкую боль и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.
Прибывшие медики осмотрели Ольгу. Предварительно, открытого перелома нет, но травма крайне серьёзная. Параллельно врачи решают, нужно ли госпитализировать Бузову. Сама же певица сообщила, что бригада скорой помощи якобы ехала к ней очень долго.
Ранее Леонид Якубович рассказал, как оказался в реанимации. По словам телеведущего, на шоу «Поле чудес» одна из участниц отравила его.
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