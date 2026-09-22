«Это токсично»: Гордон высказалась о конфликте с Галич и Ахмедовой
Катя Гордон назвала поведение Иды Галич и Юлии Ахмедовой токсичным
Катя Гордон в новом интервью Евгении Медведевой вспомнила конфликт с Идой Галич и Юлией Ахмедовой, который разгорелся во время участия звёзд в шоу «Большой куш». Юристка объяснила, почему её задело поведение коллег и что именно она считает проявлением токсичности.
По словам Гордон, её особенно удивляет ситуация, когда люди публично говорят о личностном росте и «проработанности», но при этом позволяют себе обесценивать других и вступать с ними в открытые конфликты.
Отдельно Катя вспомнила ситуацию за завтраком, когда, как она рассказала, прозвучали комментарии о том, что кого-то раздражают её высказывания.
«Меня раздражают комментарии Кати Гордон». Ну это же токсично. Странно это говорить, когда я ем яичницу», — заявила юристка.Гордон считает, что подобные реплики сами по себе являются выпадом в её адрес. При этом она призналась, что гораздо больше уважает людей, которые прямо говорят о своей неприязни, чем тех, кто публично демонстрирует образ максимально спокойного и «проработанного» человека, но одновременно позволяет себе резкие поступки в отношении окружающих.
«Быть прямолинейным и честным в своем негативе куда вернее», — отметила Катя.