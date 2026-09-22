«Это токсично»: Гордон высказалась о конфликте с Галич и Ахмедовой

22 сентября 2026, 13:25

Катя Гордон назвала поведение Иды Галич и Юлии Ахмедовой токсичным

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Катя Гордон в новом интервью Евгении Медведевой вспомнила конфликт с Идой Галич и Юлией Ахмедовой, который разгорелся во время участия звёзд в шоу «Большой куш». Юристка объяснила, почему её задело поведение коллег и что именно она считает проявлением токсичности.





По словам Гордон, её особенно удивляет ситуация, когда люди публично говорят о личностном росте и «проработанности», но при этом позволяют себе обесценивать других и вступать с ними в открытые конфликты.



Отдельно Катя вспомнила ситуацию за завтраком, когда, как она рассказала, прозвучали комментарии о том, что кого-то раздражают её высказывания.





«Меня раздражают комментарии Кати Гордон». Ну это же токсично. Странно это говорить, когда я ем яичницу», — заявила юристка.

«Быть прямолинейным и честным в своем негативе куда вернее», — отметила Катя.