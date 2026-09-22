«Верните Настю на экраны!»: Катя Гордон заступилась за Настю Ивлееву
Катя Гордон заявила, что Настя Ивлеева готова вернуться в медиаполе
Катя Гордон эмоционально высказалась в поддержку Анастасии Ивлеевой и призвала дать телеведущей и блогерше возможность вернуться на экраны. В подкасте «Все реалити» юристка призналась, что ей очень нравится Настя и она считает её талантливой артисткой.
По словам Гордон, у Ивлеевой есть все возможности для нового этапа карьеры. Она отметила, что Настя изменилась, переосмыслила отношение к шоу-бизнесу и теперь может вернуться в медиапространство уже с другим взглядом на профессию и публичную жизнь.
«У нее есть все шансы. Она очень талантливая!» — заявила Катя.Гордон также тепло отозвалась о семейной жизни Ивлеевой с Филиппом Бегаком. По её мнению, у супругов есть общие интересы, любовь, связь с Петербургом и увлечение литературой, а сама их пара выглядит гармоничной.
Катя рассказала, что в непростой для Ивлеевой период старалась поддерживать её лично и отправляла слова поддержки. При этом Гордон призналась, что раньше и сама позволяла себе критические высказывания в адрес Насти.
Теперь же юристка открыто выступила в её защиту и призвала тех, кто принимает решения в медиасфере, не списывать Ивлееву со счетов.
«Большие дяди, верните Настю на экраны!» — эмоционально заявила Гордон.