«Верните Настю на экраны!»: Катя Гордон заступилась за Настю Ивлееву

22 сентября 2026, 13:04

Катя Гордон заявила, что Настя Ивлеева готова вернуться в медиаполе

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Катя Гордон эмоционально высказалась в поддержку Анастасии Ивлеевой и призвала дать телеведущей и блогерше возможность вернуться на экраны. В подкасте «Все реалити» юристка призналась, что ей очень нравится Настя и она считает её талантливой артисткой.





По словам Гордон, у Ивлеевой есть все возможности для нового этапа карьеры. Она отметила, что Настя изменилась, переосмыслила отношение к шоу-бизнесу и теперь может вернуться в медиапространство уже с другим взглядом на профессию и публичную жизнь.





«У нее есть все шансы. Она очень талантливая!» — заявила Катя.

«Большие дяди, верните Настю на экраны!» — эмоционально заявила Гордон.