«Это топ!»: Дочь певицы Славы хочет увеличить грудь

15 ноября 2026, 17:31

27-летняя дочь певицы Сланевской решила увеличить грудь

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александра Морозова, дочь эстрадной певицы Славы (Анастасия Сланевская), столкнулась с волной критики в соцсетях после того, как её ролик попал в рекомендации нецелевой аудитории. Пользователи начали активно обсуждать внешность девушки.





Одни отпускали язвительные замечания о её мимике и разрезе глаз, а некоторые предположили, что она перенесла неудачную блефаропластику, из-за которой веки потеряли подвижность. Александра отреагировала на критику с юмором и поблагодарила за внимание.





«Сколько людей захотели [раскритиковать] мои глаза. Это топ! Спасибо за охваты! Я всегда любила свои глаза. Мне кажется, это сильная черта моей внешности. А из операций планирую пока только грудь», — заявила она.