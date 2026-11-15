«Это топ!»: Дочь певицы Славы хочет увеличить грудь
27-летняя дочь певицы Сланевской решила увеличить грудь
Александра Морозова, дочь эстрадной певицы Славы (Анастасия Сланевская), столкнулась с волной критики в соцсетях после того, как её ролик попал в рекомендации нецелевой аудитории. Пользователи начали активно обсуждать внешность девушки.
Одни отпускали язвительные замечания о её мимике и разрезе глаз, а некоторые предположили, что она перенесла неудачную блефаропластику, из-за которой веки потеряли подвижность. Александра отреагировала на критику с юмором и поблагодарила за внимание.
«Сколько людей захотели [раскритиковать] мои глаза. Это топ! Спасибо за охваты! Я всегда любила свои глаза. Мне кажется, это сильная черта моей внешности. А из операций планирую пока только грудь», — заявила она.Александра Морозова — старшая дочь Сланевской. Она активно строит собственную карьеру, но при этом постоянно сталкивается с тем, что окружающие воспринимают её в первую очередь как «дочку Славы».